Đại hội Đảng bộ xã Đông Thành lần thứ I

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Đông Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và huy động mọi nguồn lực hoàn thiện, nâng cao các tiêu chuẩn, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới”.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng 219 đại biểu đại diện cho 1.102 Đảng viên của 58 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Trên cơ sở sáp nhập 3 xã Võ Lao, Đông Thành, Khải Xuân cũ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Thành đã luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã xác định khâu đột phá là tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, hộ dinh doanh; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, nâng cao thu nhập người dân. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5,46 tỷ đồng năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng năm 2030. Đồng thời, duy trì và nâng cao tiêu chí xã Nông thôn mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải đề nghị trong nhiệm kỳ tới: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Trong đó, cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập người dân, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thành các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải nhấn mạnh: Xã Đông Thành cần tăng cường công xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành khóa mới.

Trong chương trình, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc Đại