Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Nhân Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và 170 đại biểu chính thức đại diện cho 1.026 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Nhân Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Văn Nghĩa, Mỹ Thành và Nhân Nghĩa (cũ). Hiện toàn Đảng bộ có 1.026 đảng viên, sinh hoạt tại 40 chi bộ trực thuộc.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ba xã trước sáp nhập đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt gần 52 triệu đồng/năm; thu ngân sách Nhà nước cả nhiệm kỳ đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 4%/năm. Hai trong ba xã trước sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá giai đoạn 2025–2030, tập trung vào: Phát triển hạ tầng thiết yếu, nông nghiệp hàng hoá gắn với du lịch sinh thái – văn hóa đặc trưng, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Nghĩa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Nhân Nghĩa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Triển khai các đề án, nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị văn minh. Tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở. Giữ vững quốc phòng, an ninh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian trung bày sản phẩm OCOP của địa phương.

Tại Đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Bùi Văn Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Hồng Duyên