Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Tân Lạc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Trường- Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cùng sự có mặt của 135 đảng viên chính thức.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu xã Tân Lạc lần thứ I.

Thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mãn Đức và các xã Ngọc Mỹ, Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Đảng bộ xã có 103 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.741 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Kinh tế của xã phát triển khá, kết cầu hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện tạo diện mạo mới cho nông thôn. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố và phát triển, tạo sự chuyển biến về chất. Bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ được ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Quốc phòng an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân đạt 15.774 tỷ đồng, tăng bình quân 16,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người 51,8 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước tăng 13%/năm. Toàn xã có 19 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%, hộ cận nghèo còn 6%, độ che phủ rừng đạt 51,8%...

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Lạc phát biểu khai mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Xây dựng nguồn lực lao động có kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững, chú trọng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo xã tặng hoa cảm ơn đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số xã đến chúc mừng Đại hội.

Thực hiện hiệu quả việc xây dựng cảnh quan, môi trường khu dân cư theo hướng xanh, sạch, đẹp gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã nhằm giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Xã phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lạc ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; Xác định các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền”; Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; Tiếp tục tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.

Tại đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc. Đồng chí Lê Văn Thạch được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bùi Minh