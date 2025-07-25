Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 24 -25/7, Đảng bộ xã Ngọc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho 733 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội.

Xã Ngọc Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là tiền đề để xã Ngọc Sơn mới tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã có 29 tổ chức đảng trực thuộc với 733 đảng viên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 72 đảng viên, đã cử 36 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tham gia học các lớp lý luận chính trị; tặng Huy hiệu Đảng cho tổng số 63 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo Điều lệ Đảng; ý thức chấp hành của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng cao; đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thi đua yêu nước. HĐND, UBND xã chỉ đạo điều hành quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Trong giai đoạn 2020-2025, UBND xã đã được đầu tư xây dựng 60 công trình với tổng mức đầu tư 73.547 triệu đồng, chủ yếu vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, vui chơi giải trí, học tập, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Về phát triển kinh tế, xã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ câu cây trồng vật nuôi, Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,86 triệu đồng/năm (tăng 11,18 triệu so với 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,53%, 100% dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Ngọc Sơn đề ra 16 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp để thực hiện. Trong đó, tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế xã miền núi; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ; phát triển cây công nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phù hợp. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, trường học, trạm y tế, đáp ứng nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ngọc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nhiệm kì tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Ngọc Sơn tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trong nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, tài, tín, thực hiện nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, phát huy vài trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng với công tác thanh tra kiểm toán, giám sát của HĐND, giám sát phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, khai thác tiềm năng sẵn có, triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp nhỏ và chế biến nông sản, tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương, giữ vững môi trường chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội.

BCH Đảng bộ xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2025-20230 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Bùi Văn Kía được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đảng ủy xã Ngọc Sơn.

Đinh Thắng