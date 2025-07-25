Đại hội Đảng bộ Xã Yên Kỳ lần thứ I

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Yên Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí TUV: Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ; Bùi Quang Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng 168 đại biểu chính thức đại diện cho 1.052 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Yên Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Yên Kỳ, Hương Xạ, Phương Viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực.Tỷ lệ chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 90,5%. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 5 năm đạt 93,73% .

Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ ngày càng tăng nhanh; cơ cấu lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 45,7%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, thu nhập bình quân đầu người vượt 4% so với mục tiêu đề ra; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Yên Kỳ đề ra các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ xã Yên Kỳ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và quan tâm công tác phát triển đảng viên mới nhất là trong lực lượng lao động trẻ, khối kinh tế; phát huy lợi thế vị trí địa lý, quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp để sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị cao, thu nhập cao, bền vững chứ không dừng lại ở tiêu chí năng suất. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng. Tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng. Đẩy mạnh giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đặc biệt, các dự án lớn của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Yên Kỳ ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạnh Thúy