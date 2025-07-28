Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Hoa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Mường Hoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; cùng sự có mặt của 193 đảng viên đại diện cho 521 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Mường Hoa đã nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nâng lên rõ rệt. Sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp giữa Đảng bộ, chính quyền và MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,18%, đạt 114% so với chỉ tiêu nghị quyết; 100% trẻ em được tiêm đủ các loại vắc xin; 98,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 3 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50%. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn giữ vững ổn định.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc xã Mường Hoa chúc mừng và tặng hoa Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ với 4 khâu đột phá, trọng tâm là lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển KT-XH; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên để phát triển sinh kế, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Hoa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình mới; Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Hoa ra mắt Đại hội.

Màn biểu diễn văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Mường Hoa.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa. Đồng chí Quách Cao Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

