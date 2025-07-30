Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Pà Cò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Pà Cò tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Pà Cò được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò và 3 xóm thuộc xã Đồng Tân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Pà Cò đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì ổn định, có bước phát triển với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản phẩm OCOP, thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng có nhiều chuyển biến.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm bình quân trên 3%/năm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, dân tộc được thực hiện tốt. Chuyển đổi số bước đầu được triển khai trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Pà Cò sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đến năm 2030, xã Pà Cò đặt mục tiêu tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân 10%/năm, đạt 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số và 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đủ điều kiện. Xã sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pà Cò nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, tăng cường đào tạo nghề và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Tập trung quy hoạch lại đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát huy giá trị bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã Pà Cò. Đồng chí Sùng A Chênh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò nhiệm kỳ 2025-2030.

Việt Lâm