Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/7, Đảng bộ xã Phú Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90,5%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 89,5%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với kinh tế thị trường; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%, 27/27 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; xã xây dựng được 2 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; hệ thống y tế được củng cố; công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phú Mỹ đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; xác định các khâu đột phá: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Phú Mỹ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, củng cố hệ thống chính trị vững vàng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm.

Xã cần xác định, xây dựng cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số; cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của xã. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào nông thôn đảm bảo bền vững; tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cần quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hải Quân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Huế