Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 24-25/7, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Tân Sơn phát triển bền vững”.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.048 đảng viên đang sinh hoạt tại 59 tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội (trong đó có 4 chỉ tiêu vượt). Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,02% (đạt mục tiêu giảm 2,7%/năm). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 96%, không có chi bộ yếu kém; 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ xã Tân Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 14 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, 2 chỉ tiêu về xây dựng đảng để phấn đấu thực hiện, xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá: “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo trợ, an sinh xã hội, dịch vụ công thiết yếu. Hỗ trợ, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, đặc thù theo chuỗi”, nhằm đưa xã Tân Sơn phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Toản - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Trần Tấn Giang - Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Tân Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tân Sơn tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Xã cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm tại các khu vực đặc biệt khó khăn; có giải pháp hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện và môi trường đầu tư thông thoáng thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Tân Phú, góp phần giảm nghèo bền vững, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý điều hành, phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã Tân Sơn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng xã Tân Sơn đậm đà bản sắc văn hoá và phát triển bền vững.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Toản được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ngọc Tuấn