Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Văn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Thọ Văn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số sở, ngành; 168 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 800 đảng viên của 40 chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Văn.

Đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ xã Thọ Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Đảng bộ 3 xã: Thọ Văn, Dị Nậu, Tề Lễ. Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế hằng năm luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu được chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 167 tỷ đồng, đạt 256,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,8 triệu đồng/người/năm. Vấn đề lao động, việc làm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được quan tâm tăng cường. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sự phát triển, chất lượng các phong trào văn hoá- xã hội từng bước được nâng cao; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW; quan tâm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện bảo đảm công tác cán bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã Thọ Văn đặt ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, kết quả đạt được trong các năm trước cũng như những điều kiện, thời cơ mới để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để tạo ra tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Về khâu đột phá, Đảng bộ xã xác định 2 khâu: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái; phát triển các mô hình, làng nghề truyền thống như: Sơn đỏ, trang trại ong mật, vườn rau sạch, đầm sen... nhằm phát triển kinh tế địa phương, tạo sản phẩm du lịch xanh, bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn và giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao tính minh bạch, công khai, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung được chỉ định là Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Văn, nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Thọ Văn, đồng thời biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã Thọ Văn cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tinh thần là chuyển đổi từ “vừa chạy, vừa xếp hàng” sang hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến. Phải xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó, tập trung phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, tao điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Nhất trí và đánh giá cao 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi lưu ý xã Thọ Văn cần đánh giá hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp sau 1 tháng triển khai để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc, để bộ máy hoạt động thực sự thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo đảm bảo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; duy trì và thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chi bộ khoa học, chặt chẽ, cụ thể gắn với thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Văn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Văn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng xã Thọ Văn nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tiến Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Anh Thơ