Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29/7/2025, Đảng bộ xã Tiền Phong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xã Tiền Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 xã Tiền Phong và Vầy Nưa với tổng diện tích 124,40 km2, quy mô dân số 5.463 người với 5 dân tộc chủ yếu Mường, Dao, Kinh, Tày, Thái sinh sống ở 14 xóm và thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn.

Đảng bộ xã Tiền Phong có 403 đảng viên, sinh hoạt tại 24 tổ chức đảng trực thuộc.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Kinh tế có sự chuyển biến tích cực, an ninh trật tự ổn định, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm duy trì mức 7,8%. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2025 ước đạt 390.128 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 62,1%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 17,3 %; xây dựng, dịch vụ, thương mại chiếm 20,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,35 triệu đồng/người/năm. 88% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 75% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 61%, Xã đạt 09/19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3 -5%/năm, đến năm 2025 còn 20,03%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20%. Xã đã hoàn thành xoá nhà tạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ I.

Ngành du lịch của xã đang trên đà phát triển nhờ lợi thế hồ Hòa Bình cùng văn hoá truyền thống địa phương. Xã đã hình thành các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch như: Homestay, sản phẩm quà lưu niệm, ẩm thực địa phương. Trong 5 năm, có hơn 150 nghìn lượt du khách đến với xã, doanh thu ước đạt hơn 20 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy xã triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra 16 chỉ tiêu và 4 khâu đột phá. Trong đó tập trung: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 21%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 2% đến 4%/năm; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 96%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95 %; Tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đảng bộ xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Chia sẻ những khó khăn về hạ tầng giao thông, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Nhiệm kỳ tới đảng bộ xã Tiền Phong sớm ổn định tổ chức bộ máy. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đi đầu tạo sự lan toả mạnh mẽ. Nâng cao chất lượng công vụ. Quan tâm chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng chính quyền số để phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, minh bạch. Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, khai thác lợi thế vùng lòng hồ Hoà Bình, phát triển kết cấu hạ tầng; khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, kết nối tua tuyến. Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các chương trình MTQG. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiền Phong gồm 28 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Đảm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đinh Thắng