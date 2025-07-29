Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Toàn Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Toàn Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện một số ban, ngành cùng sự có mặt của 156 đại biểu chính thức đại diện cho 1.189 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chiếm 65%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,88%; hộ nghèo giảm còn 6,25%, hộ cận nghèo còn 9,58%; 94,64% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 85,44% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 89,42% hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97%; Tỷ lệ đảng viên đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân 93%...

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã thành điểm phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, hữu cơ, dịch vụ, du lịch của tỉnh; Áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động; Có hệ thống giao thông phát triển đồng bộ; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Phấn đấu đến năm 2030 xã Toàn Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu xã Toàn Thắng lần thứ I.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần lãnh đạo, triển khai thực hiện quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội; Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả Nghị quyết số 57 – NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sang tạo và chuyển đổi số; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt trước Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Toàn Thắng. Đồng chí Mạc Thị Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các em thiếu niên, nhi đồng xã đến chúc mừng Đại hội.

Tiết mục hát múa mừng Đảng quang vinh chào mừng Đại hội Đại biểu xã Toàn Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bùi Minh