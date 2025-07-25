Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tu Vũ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Tu Vũ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự đại hội có 189 đại biểu chính thức thuộc 89 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 2.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Tu Vũ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tất cả các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Tu Vũ, Đồng Trung, Hoàng Xá (cũ) tăng trung bình 270% so với mục tiêu Đại hội; thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là: Sớm hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại; tập trung nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, định hướng tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế - huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững; chú trọng phát triển toàn diện văn hóa – xã hội...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị: Đảng bộ xã cần triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; các Nghị quyết chuyên đề, phân công giao nhiệm vụ cho từng ngành, cơ quan, đơn vị định kỳ sơ kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành 16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tu Vũ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 25 đồng chí vào Ban Chấp hành; chỉ định đồng chí Dương Quốc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp và kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngọc Lam