Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/7, Đảng bộ xã Vạn Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh... và 168 đại biểu chính thức đại diện cho 2.226 đảng viên của 76 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Vạn Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ: Vạn Xuân, Lam Sơn và Quang Húc. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Xuân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết đã đề ra. Nổi bật là: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế và tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 73,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 57,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%, đều vượt chỉ tiêu đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực, 100% khu dân cư đạt chuẩn NTM, trong đó có 7 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; kết cấu hạ tầng được đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hoá - xã hội chuyển biến rõ nét; chất lượng giáo dục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến; đạo đức công vụ và trách nhiệm cán bộ, công chức từng bước nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Bình quân hằng năm, trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vạn Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí Vương Đức Thuỷ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân phát biểu khai mạc Đại hội.

Về khâu đột phá, Đảng bộ xã xác định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư phát triển các dự án kinh tế trọng điểm, hạ tầng đô thị, dịch vụ và du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng. Tận dụng cơ hội từ dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông để tạo động lực thúc đẩy phát triển không gian đô thị, dịch vụ, thương mại, lao động - việc làm. Chủ động quy hoạch quỹ đất, hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ thu hút đầu tư, đặc biệt tại các khu vực giáp khu, cụm công nghiệp, khu dân cư mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Xuân trong quá trình sáp nhập, tổ chức Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, xã Vạn Xuân cần định hướng lại không gian phát triển, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung phát triển đô thị gắn với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ du lịch và sân golf; đẩy mạnh phát triển kinh tế đa trục, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm theo hướng nhanh và bền vững.

Đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông và hai sân golf để xây dựng các khu thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, kênh mương phục vụ sản xuất và thay đổi diện mạo nông thôn.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Về văn hóa, mỗi khu dân cư cần có quy ước bảo tồn di sản, lễ hội truyền thống, xây dựng không gian cộng đồng hiện đại mà vẫn đậm bản sắc văn hóa Phú Thọ. Tăng cường giáo dục truyền thống, chăm lo người có công, người cao tuổi uy tín; nâng cao toàn diện đời sống người dân, không để tái nghèo.

Về công tác xây dựng Đảng, cần kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trẻ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu xã Vạn Xuân lần thứ I.

Sau Đại hội, cấp ủy mới cần nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch rõ ràng, có phân công, lộ trình cụ thể. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư về nghiệp vụ, quy định của Đảng.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Xã là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, vì vậy phải đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, tài, tín, có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sâu sát thực tiễn; phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục tương tác với người dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vương Đức Thuỷ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã.

Anh Thơ