Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hưng lần thứ I

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Vĩnh Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Trung Khải - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Trung Khải, Trần Việt Cường, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đứng trước bối cảnh sáp nhập và nhiều thay đổi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Yên Lập (nay là xã Vĩnh Hưng) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Với vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, xã Vĩnh Hưng có nhiều tiềm năng để phát triển thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, việc Lễ hội truyền thống xã Đại Đồng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, các nút thắt, điểm nghẽn về kinh tế - xã hội dần được tháo gỡ. Kết quả trong giai đoạn 2021-2025, tổng giá trị các thành phần kinh tế ước đạt 2.853 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,7%. 73/79 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 48,8 triệu đồng (năm 2020) lên 73,5 triệu đồng (năm 2025), vượt mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,83%.

Các đồng chí: Nguyễn Trung Khải, Trần Việt Cường, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Hồng Nhung chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã đề ra mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Đảng bộ xã Vĩnh Hưng sẽ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xã đã đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Một số mục tiêu nổi bật gồm: Thu ngân sách đạt 205 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.497 tỷ đồng vào năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,31%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 89%, 100% cán bộ xã được bồi dưỡng kỹ năng số; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%; mục tiêu 100% cán bộ xã được bồi dưỡng kỹ năng số và xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình.

Đại hội xác định 4 khâu đột phá chiến lược, gồm: Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông thôn; quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng trọng điểm. Dự kiến, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Hưng sẽ đạt 100 triệu đồng/năm vào năm 2030, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hưng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những thành quả mà xã đạt được và nhấn mạnh Vĩnh Hưng cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 33 đồng chí. Đồng chí Trương Đức Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

