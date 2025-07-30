Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Yên Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành. Tham dự có 219 đại biểu đại diện cho 2.238 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xã Yên Thuỷ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hàng Trạm, xã Lạc Thịnh và xã Phú Lai. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 111 tỷ đồng; tổng giá trị sản phẩm ước đạt trên 2.700 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,86 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Hạ tầng giao thông, điện, trường học, y tế được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường trục xã và liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Yên Thủy đề ra phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá gồm đột phá mạnh mẽ về cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; không còn hộ nghèo đa chiều; 100% thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thuỷ khoá I.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Kiên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Thuỷ đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Xã Yên Thủy tiếp tục phát huy lợi thế địa bàn mới mở rộng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tập trung các giải pháp quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Bùi Anh Tuấn được chỉ định giữ Bí thư Đảng ủy xã.

Hương Lan