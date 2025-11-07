Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 7/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn cùng 167 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đoàn viên thuộc 41 đoàn cơ sở.

Lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh chuyển biến tích cực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN được đẩy mạnh; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai hiệu quả. Nổi bật là vai trò của Đoàn được khẳng định qua việc gắn các hoạt động tình nguyện với hoạt động chuyên môn như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số tại các điểm tiếp dân trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào “4 nhất” (Sáng tạo nhất, chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất, an toàn nhất); Phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình). Tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN phát huy năng lực, thể hiện bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động của Đoàn và góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ UBND tỉnh Phú Thọ “Tiên phong - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Phấn đấu hằng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 20.000 lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn tổ chức; 90% ĐVTN tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn tổ chức. Hằng năm, 95% đoàn viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại biểu thanh niên tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các chức danh chủ chốt.

Hương Giang