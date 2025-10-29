Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29/10, Hội cựu chiến binh (CCB) Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tá Bùi Minh Hoàn- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ; đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn phường; lãnh đạo đảng ủy, UBND, MTTQ; đại biểu các phòng, ban, đoàn thể phường và 120 đại biểu đại diện cho 2754 hội viên đang sinh hoạt tại 47 chi hội.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB phường luôn phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở với 101 cán bộ, hội viên giữ vai trò quan trọng (cán bộ chủ chốt phường, cấp ủy, HĐND, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố...). Hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chân quỹ đạt 3,6 tỷ đồng (tăng 900 triệu), giúp 125 hội viên vay vốn. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý trên 16 tỷ đồng cho 271 hộ vay. Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 05 nhà. Nhờ đó, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 04 hộ, hộ khá, giàu tăng lên 75%. Các hoạt động xã hội cũng được chú trọng: duy trì 39 điểm canh trực phòng đuối nước; quản lý 30 tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; xây dựng 04 mô hình “dân vận khéo”; tổ chức 09 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 6.000 học sinh, giáo viên; giới thiệu 92 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB Phường Vĩnh Yên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Bùi Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội CCB phường, là chỗ dựa cho Đảng, chính quyền và nhân dân. Đồng chí đề nghị, Hội CCB phường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; tuyên truyền vận động hội viên CCB, nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chủ trương nghị quyết của Đảng ủy phường và chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp của MTTQ phường nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; hình thành tổ chức Hội tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thiết thực vào xây dựng Phường Vĩnh Yên phát triển toàn diện.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB Phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thân được chỉ định giữ chức Chủ tịch, đồng chí Cao Doãn Mão, giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Thị Lan (Hội CCB tỉnh Phú Thọ)