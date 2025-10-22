Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 22/10, Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có 103 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 3.000 hội viên nông dân trong xã.

Xã Lạc Thuỷ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính: Yên Bồng, Khoan Dụ, Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê. Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội Nông dân xã đã triển khai hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống hội viên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cấp ủy, chính quyền xã Lạc Thủy chúc mừng Đại hội

Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cán bộ, hội viên nông dân toàn xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương. Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hình thành các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Hội đã tín chấp với các ngân hàng trên 73 tỷ đồng cho 1.522 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Trong 2 năm (2023–2024), toàn xã có 1.426 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 114% chỉ tiêu nghị quyết.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt Đại hội.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội: phối hợp với Ủy ban MTTQ xã xóa 19 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 4,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 3 nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 75 triệu đồng; đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên, nông dân còn đóng góp 6.178 ngày công, hiến 3.600m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2025–2030, Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ đề ra 13 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó phấn đấu hằng năm có 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% tổ hội đạt loại khá trở lên; không có chi, tổ hội yếu kém. Trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập mới 19 tổ hợp tác, hợp tác xã và các tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp; mỗi năm vận động xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 1 nhà “Mái ấm nông dân”; giới thiệu 10 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tại Đại hội, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2025–2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí; đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2025–2030.

Nguyễn Thị Chung

Xã Lạc Thuỷ