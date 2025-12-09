Nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật

Kết luận của Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan về người khuyết tật; nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Sau khi nghe Đảng ủy Bộ Y tế và lãnh đạo Liên Hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Tổng Bí thư nhấn mạnh người khuyết tật là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, có quyền được bảo đảm các điều kiện sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội như mọi công dân.

Tổng Bí thư khẳng định việc chăm lo cho người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là trách nhiệm, đạo lý của cả hệ thống chính trị mà còn là thước đo của xã hội văn minh, là yêu cầu của phát triển bền vững đất nước; thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người cho mọi công dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật hôm 3/12. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư cho rằng việc giảm số người khuyết tật mới không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em đến kiểm soát an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống bệnh tật, kiểm soát môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn trong trường học, khu dân cư và nơi làm việc.

“Việc giảm được số người khuyết tật mới đồng nghĩa với việc tạo ra một xã hội nhân văn, khỏe mạnh và phát triển hơn” - kết luận của Tổng Bí thư nêu rõ.

Mọi công trình, dịch vụ phải tính đến nhu cầu của người khuyết tật

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật chuyển từ “y tế - chăm sóc” sang tiếp cận “xã hội - hòa nhập”, hướng đến việc loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật.

Tổng Bí thư lưu ý tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường, được học tập và hòa nhập. Ông đề nghị có giải pháp xây dựng hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập; phát triển học liệu cho trẻ khiếm thị, khiếm thính; đào tạo giáo viên, làm cơ sở hỗ trợ có hiệu quả đối với trẻ khuyết tật.

Hạ tầng - giao thông - công trình công cộng - dịch vụ công trực tuyến cần thân thiện, dễ tiếp cận hơn với người khuyết tật. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu có lộ trình khả thi, coi tiếp cận hạ tầng đối với người khuyết tật là trách nhiệm bắt buộc, không phải chỉ khuyến khích. Mọi công trình, dịch vụ trong tương lai đều phải tính đến nhu cầu của người khuyết tật ngay từ khâu thiết kế...

Kết luận của Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực, bỏ rơi, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật; có cơ chế báo cáo thân thiện, hỗ trợ kịp thời tại cơ sở; chú trọng nhóm phụ nữ và trẻ em khuyết tật - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa, bỏ những rào cản khiến người khuyết tật khó tiếp cận quyền lợi chính đáng.

Bộ Xây dựng được giao xây dựng lộ trình khả thi về quyền của người khuyết tật trong việc tiếp cận hạ tầng, coi đây là trách nhiệm bắt buộc của các chủ đầu tư công trình. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng và hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp đối với người khuyết tật.

Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan về người khuyết tật theo đúng chủ trương của Đảng; nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật.

Nguồn vietnamnet.vn