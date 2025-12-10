Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân sự và hoàn thiện bộ máy với tốc độ và khối lượng công việc lớn chưa từng có. Chỉ sau gần 6 tháng, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chuyển biến rõ nét về tổ chức, đào tạo và phân cấp quyền hạn... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục để đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thống kê mới nhất cho thấy, sau sáp nhập, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 178 ngày 31/12/2024 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2025 của Chính phủ,) kết quả thực hiện đến nay như sau: Toàn tỉnh đã giải quyết chế độ theo Nghị định số 178 là 5.448 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gồm: 987 trường hợp thuộc các cơ quan Đảng và 4.461 trường hợp thuộc các cơ quan nhà nước). Tổng kinh phí đã duyệt, cấp và thực hiện chi trả chính sách, chế độ là 5.535 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ chính sách theo Nghị quyết số 07/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2025 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt 311 trường hợp thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo diện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó 261 cán bộ, viên chức, người lao động; 50 trường hợp là nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu).

Đảng ủy, chính quyền xã Tam Dương coi việc đối thoại, gặp gỡ công dân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn

Đồng thời, nhu cầu bố trí nơi ở, điều động cán bộ từ 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ về làm việc tại Phú Thọ phát sinh hàng nghìn trường hợp. Ước tính có hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu lưu trú sau sáp nhập. Những con số này vừa phản ánh áp lực về nhân sự, vừa là đầu mối để tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, sắp xếp, đào tạo và tinh giản biên chế.

Trong nửa năm qua, công tác tổ chức bộ máy được triển khai theo lộ trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan, chuyển đổi nhiệm vụ, rà soát chức danh và ban hành cơ chế phân cấp phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp hành chính đã đưa vào vận hành toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã, tạo khung pháp lý và hành chính để triển khai các bước tiếp theo trong quản lý nhân sự.

Về đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, tỉnh đã chủ động tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo nhóm chuyên môn, tập trung vào kỹ năng quản lý cấp xã, nghiệp vụ quản lý hành chính công và kỹ năng số phục vụ cải cách hành chính; nhiều khóa ngắn hạn đã được triển khai nhằm giúp cán bộ thích ứng với cơ chế làm việc mới. Kết quả bước đầu cho thấy tỷ lệ cán bộ hoàn thành các lớp bồi dưỡng đạt cao, góp phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, khó khăn và hệ lụy từ quá trình sáp nhập rõ ràng không nhỏ. Ngoài các trường hợp xin nghỉ việc, tình trạng dôi dư, chồng chéo chức năng bộ phận tại một số nơi vẫn tồn tại đã phản ánh rõ tính phức tạp khi thống kê, phân loại theo từng vị trí, ngạch và nhu cầu địa phương. Việc xác định chính sách tinh giản, hỗ trợ thôi việc và bố trí lại nhân lực đòi hỏi thủ tục chặt chẽ, minh bạch để bảo đảm quyền lợi và tránh khiếu kiện, đồng thời giữ vững niềm tin của đội ngũ cán bộ đang tiếp tục làm việc.

Xã Vĩnh Thành chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ở khía cạnh phân cấp, tỉnh đã tiến hành điều động, biệt phái và điều chuyển nhiều cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn ở xã, phường. Các đợt điều động bước đầu hỗ trợ tăng năng lực chuyên môn tại cấp cơ sở, tuy nhiên còn cần bổ sung cơ chế khuyến khích, chính sách nhà ở công vụ và chế độ đãi ngộ để đảm bảo cán bộ an tâm công tác lâu dài.

Hiện tỉnh đã và đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch bố trí nơi ở công vụ để tiếp nhận hàng ngàn cán bộ từ hai tỉnh cũ nhập về, song tiến độ xây dựng, sửa chữa và phân bổ nhà ở vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Về hiệu quả, sau nửa năm có thể điểm qua vài chuyển biến tích cực. Cụ thể là thủ tục hành chính từng bước được chuẩn hóa theo mô hình chính quyền mới; năng lực tổ chức, phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan tỉnh và cấp xã rõ ràng hơn; chương trình đào tạo ngắn hạn đã giúp giảm bớt lúng túng trong xử lý công việc ở nhiều đơn vị cơ sở; công tác rà soát, đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng công khai, có vào - ra, lên - xuống nhằm làm mới đội ngũ. Những kết quả này là cơ sở để tỉnh tiếp tục tinh chỉnh chính sách, nhân sự và nâng cao năng lực quản trị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác cán bộ vẫn gặp nhiều rào cản lớn, đòi hỏi phải nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ.

Cụ thể là quá trình thanh lọc và sắp xếp lại đội ngũ phải làm sao để vừa bảo đảm quyền lợi vừa không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn của cơ quan. Việc thiếu đồng bộ trong dữ liệu nhân sự giữa ba tỉnh cũ dẫn tới khó khăn khi lập phương án bố trí, đào tạo nhân lực.

Hệ thống nhà công vụ, kinh phí đào tạo và chính sách đãi ngộ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát sinh. Một bộ phận cán bộ cần có thời gian làm quen với công nghệ thông tin, quy trình số hóa trong giải quyết công việc. Những khó khăn này đòi hỏi lộ trình rõ ràng, nguồn lực tài chính và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện sổ tay chuyên môn và khung năng lực theo vị trí việc làm; thực hiện đánh giá năng lực theo tiêu chí chuẩn và gắn với lộ trình bổ nhiệm, đào thải.

Đẩy mạnh đào tạo dài hạn kết hợp với đào tạo tại chỗ; mở các lớp chuyên sâu về quản trị địa phương, luật hành chính, kinh tế địa phương và chuyển đổi số; phát triển các chương trình kết nối giữa cán bộ cấp tỉnh và cấp xã.

Phải coi chính sách an sinh cho cán bộ là then chốt. Từ đó hoàn thiện cơ chế hỗ trợ thôi việc, chính sách nhà ở công vụ, chế độ phụ cấp khi biệt phái, để tạo động lực và ổn định lực lượng cán bộ lâu dài. Các giải pháp này phải được lồng ghép với kế hoạch tài chính rõ ràng và lộ trình thực hiện minh bạch.

Có thể nói, sau gần 6 tháng vận hành theo mô hình mới, Phú Thọ đã đạt được những bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy, đào tạo và phân cấp, dù còn đó những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, linh hoạt, có năng lực quản lý trong bối cảnh mới là mục tiêu xuyên suốt mà tỉnh phải hướng đến trong thời gian tới.

Quang Nam