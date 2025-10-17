Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tam Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 17/10, Hội Nông dân xã Tam Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 2.905 hội viên đang sinh hoạt tại 43 chi hội.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Nông dân xã Tam Đảo được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nông dân 4 xã, thị trấn gồm: Minh Quang, Hồ Sơn, Hợp Châu, Tam Đảo. Trong thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân xã Tam Đảo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cơ cấu tổ chức hội được củng cố, số lượng và chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên. Các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Trong 3 năm (2023-2025) có 2.569 hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, số hộ đạt từ cấp xã trở lên 1.798 hộ. Hội đã giúp đỡ 38 hội viên thoát nghèo; thành lập 2 mô hình nông dân bảo vệ môi trường; 100% chi hội xây dựng được tuyến đường nông dân tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp; hướng dẫn hội viên đăng ký xây dựng sản phẩm đặc trưng địa phương đạt tiêu chuẩn OCOP...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tam Đảo ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Tam Đảo đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm. Trong đó, phấn đấu thành lập mới 1-2 tổ, hội nông dân nghề nghiệp, 2 hợp tác xã có sản phẩm tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, 2 tổ hợp tác; có ít nhất 80% số hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; hằng năm có từ 60% hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và có từ 50% hội viên đăng ký đạt danh hiệu các cấp...

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, đồng chí Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng chí Lê Quý Cương - Ủy viên Ủy ban MTTQ xã được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Quốc Minh