Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Ba lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 15/10/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thanh Ba long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Ba và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận tổ quốc xã đã vận động Quỹ vì người nghèo trên 85 triệu đồng, hỗ trợ 59 hộ nghèo, hộ chính sách, người có công xây dựng và sửa chữa nhà ở, tổ chức trao trên 500 suất quà trị giá hơn 250 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán... Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, phù hợp thực tiễn, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... được phát huy mạnh mẽ. Toàn xã có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, tạo nên diện mạo mới, sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, nghĩa tình.

Lãnh đạo xã Thanh Ba tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà MTTQ xã Thanh Ba đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, MTTQ xã xây dựng quy chế làm việc, hoàn chỉnh chương trình, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội, nhằm tạo ra những bước tiến mới, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội; Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân; Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; Đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sát với thực tiễn của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sắp xếp bộ máy MTTQ cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, kỹ năng dân vận và năng lực số đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đã cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quang Mạnh – xã Thanh Ba