Đại hội Đại biểu phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 196 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Long Biên - Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh; Ngô Chí Tuệ - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Yên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Vĩnh Phúc được hình thành từ sự sáp nhập của 5 phường của thành phố Vĩnh Yên trước đây là: Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Đống Đa và Ngô Quyền. Đảng bộ phường Vĩnh Phúc được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, hiện có 151 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 6.928 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân phường Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội.

Bình quân hằng năm kết nạp được trên 57 đảng viên; 95% tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo hướng toàn diện, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ; thực hiện ngày càng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bức tranh kinh tế, xã hội có nhiều điểm sáng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn đạt được kết quả tích cực. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và là động lực thúc đẩy tăng trưởng tại địa phương. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai tích cực; đối thoại với Nhân dân được tăng cường; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc đề ra 19 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; phấn đấu đến 2030 phường Vĩnh Phúc phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công nghệ làm công cụ, chuyển đổi số là đột phá.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chức mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường trước đây đã đạt được kết thành kết quả của phường Vĩnh Phúc.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường cần tập trung nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện một cách bài bản, khoa học quyết liệt.

Làm tốt công tác tư tưởng, dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân ngay từ những ngày tháng đầu sau sáp nhập. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị làm động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tận dụng tối đa lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường; đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để phát triển kinh tế cá thể, hợp tác xã, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quan tâm đầu tư cho văn hóa tương đồng với phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, phấn đấu trở thành địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về thực hiện chuyển đổi số, nhất là ứng dụng vào quản lý quy hoạch, xây dựng và đất đai.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, chủ động phòng ngừa không để xảy ra các điểm nóng, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường