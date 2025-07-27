Chính trị
Đại hội Đảng bộ xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27/7, Đảng bộ xã Tân Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Luyến - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Thủy và xã Tân Thành. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Mai đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 51,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,42% cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,99%, quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Mai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Mai phát huy khối đại đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Phấn đấu thu ngân sách tăng trên 10%/năm, đến năm 2030 đạt 1,1 tỷ đồng. Trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của xã Tân Mai trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Mai tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, tiêu cực. Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Mai nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 26 đồng chí. Đồng chí Đinh Hùng Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung Nguyễn


Trung Nguyễn

