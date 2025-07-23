Đại hội Đảng bộ Xã Tề Lỗ, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Tề Lỗ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí TUV: Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Thị Hồng Nhung - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng 188 đại biểu chính thức thuộc 50 chi, Đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 1.350 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Tề Lỗ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ các xã: Đồng Văn, Trung Nguyên và Tề Lỗ. Hiện nay, Đảng bộ có 50 chi bộ với 1.350 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tề Lỗ luôn đoàn kết, phát huy tình thần dân chủ, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô mở rộng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các thành phần kinh tế phát triển đa dạng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 53,2%; thương mại, dịch vụ 43,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 3,4 %. Thu nhập bình quân đạt 77,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%... Thu ngân sách trên địa bàn đạt 636,6 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt 6.268,1 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 11,7%/năm, đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tề Lỗ quyết tâm phát huy truyền thông đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hướng tới mục tiêu “Xây dựng xã Tề Lỗ phát triển giàu mạnh về kinh tế, ổn định vững mạnh về chính trị”. Đảng bộ xã Tề Lỗ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tề Lỗ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Về khâu đột phá, xã tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng; quyết liệt tháo gỡ nút thắt về đất đai và giải phóng mặt bằng; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, con người gắn với các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tiết mục văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tề Lỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của Đảng bộ và Nhân dân xã Tề Lỗ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ xã Tề Lỗ tiếp tục tập trung ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; làm rõ nguyên nhân các điểm nghẽn hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương về tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường...; đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng, quy hoạch đồng bộ, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; vùng thương mại - dịch vụ để tạo không gian phát triển theo hướng hiện đại.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; thúc đẩy các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, dịch vụ thương mại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ công tác bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại bền vững.

Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; chăm lo sức khỏe cho Nhân dân và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tề Lỗ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Anh Tân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tề Lỗ nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Nguyễn