Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Vĩnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có 246 đảng viên đại diện cho hơn 1.990 đảng viên trong Đảng bộ

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Vĩnh Phú, Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh và An Nhân với 1.997 đảng viên sinh hoạt tại 72 Chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phú đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Trong đó, nổi bật là tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân ước đạt 19,5 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 75 triệu đồng, hoàn thành mục tiêu Đại hội và tăng 20,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6 - 0,96%; xã có 23/44 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong đó có 1 thôn được công nhận thôn thông minh, 4 thôn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) công nhận Làng văn hóa kiểu mẫu... Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được triển khai toàn diện, hiệu quả; phong trào thi đua yêu nước, chăm lo người yếu thế được quan tâm, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vĩnh Phú đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự. Đồng thời, Đảng bộ xã cũng đã xác định 3 khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Vĩnh Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Vĩnh Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Lương Đức Minh đề nghị Đảng bộ xã Vĩnh Phú cần nhanh chóng ổn định bộ máy, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, hướng tới mục tiêu là nâng cao đời sống cho người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính trong sạch, hiệu năng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, chuyển từ mô hình hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và coi đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của xã. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ làm thước đo trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, bảo đảm 100% thôn dân cư, cơ quan, trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn về an ninh trật tự và xã Vĩnh Phú đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Quang Đạo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường