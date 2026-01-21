Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn

Chủ đề Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Đại hội có nhiệm vụ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII - Nền tảng quan trọng cho bước phát triển mới của đất nước

Nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ nhiều thách thức nhưng ghi dấu những kết quả quan trọng, tạo nền tảng thực tiễn rõ ràng cho việc hoạch định đường hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Thành tựu nổi bật trước hết thể hiện ở việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô - điều kiện tiên quyết cho mọi mục tiêu phát triển. Trong suốt nhiệm kỳ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát; nợ công duy trì trong ngưỡng an toàn. Trên nền tảng ổn định đó, tăng trưởng kinh tế được duy trì với tốc độ khá cao, GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%; riêng năm 2025 đạt 8,02%. Quy mô nền kinh tế vượt mốc 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Những con số này không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô, mà còn cho thấy năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, Việt Nam tiếp tục xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân năm 2025 đạt mức cao nhất trong 5 năm... Đó là những chỉ dấu rõ ràng cho thấy niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cùng với kinh tế, những chuyển biến về tổ chức bộ máy và quản trị quốc gia ngày càng rõ nét. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực được triển khai quyết liệt hơn. Việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp từng bước đi vào nền nếp, góp phần rút ngắn quy trình điều hành, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền các cấp. Bộ máy hành chính tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Những chuyển động này tuy chưa tạo ra hiệu ứng tức thì, nhưng đóng vai trò căn bản trong việc khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành của Nhà nước.

Ở lĩnh vực văn hóa xã hội, thành tựu thể hiện rõ qua việc đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả rõ rệt - đã hoàn thành việc xóa hơn 334.230 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giảm nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống khoảng 1,3%. Những kết quả này khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng: phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Đáng chú ý, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công có bước tiến rõ ràng; nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Những chuyển động đó được phản ánh cụ thể qua việc Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 nền kinh tế, trong khi Chỉ số Chính phủ điện tử tăng 15 bậc so với năm 2020, xếp thứ 71/193 quốc gia, cho thấy tiến bộ rõ rệt về năng lực quản trị số và quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đang được triển khai theo hướng ngày càng thực chất.

Hoạt động ngoại giao tiếp tục là điểm sáng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển và nâng cao vị thế quốc gia. Việt Nam đã ký kết, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do; có quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có tất cả các thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện trở lên với 42 nước, gồm 17 thành viên G20, và có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Uy tín và vai trò của Việt Nam trong các cơ chế khu vực và quốc tế ngày càng được khẳng định; ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và đối ngoại Nhân dân được triển khai chủ động, thực chất, mở rộng dư địa hợp tác, thu hút nguồn lực và kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại buổi khai mạc Đại hội sáng 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới.

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dấu mốc tổng kết một nhiệm kỳ, mà quan trọng hơn, là thời điểm xác lập tầm nhìn và khơi dậy khát vọng phát triển cho giai đoạn mới của đất nước. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2025 đã tạo nền tảng thực tiễn vững chắc, giúp đất nước bước vào chặng đường tiếp theo với tâm thế chủ động, tự tin và trách nhiệm cao hơn trước Nhân dân và lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của Đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hoá các mục tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hoá các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Tám nội dung đó là: Thứ nhất: Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. Thứ hai: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực trung tâm của phát triển. Thứ tư: Văn hoá và con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Thứ năm: Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Giữ vững hoà bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thứ sáu: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Thứ bảy: Xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển. Thứ tám: Đại đoàn kết toàn dân tộc: Nền tảng sức mạnh quốc gia.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua có thể thấy, các động lực tăng trưởng truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn đủ để tạo ra bứt phá nếu không được làm mới bằng tri thức, công nghệ và quản trị hiện đại. Do đó, kỳ vọng đặt ra cho nhiệm kỳ Đại hội XIV là sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện: từ tư duy chiến lược đến hành động cụ thể; từ chủ trương đúng đến kết quả đo đếm được; từ cải cách trên giấy tờ đến thay đổi thực chất trong đời sống kinh tế-xã hội.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, với niềm tin và khát vọng phát triển ngày càng mạnh mẽ, Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chặng đường mới, đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

