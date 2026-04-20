Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 20/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ - Kết nối giá trị - Lan tỏa thịnh vượng”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bức trướng với dòng chữ “Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Kết nối giá trị - lan toả thịnh vượng”.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, một số Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố cùng trên 200 đại biểu đại diện các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp thành viên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ là tổ chức xã hội nghề nghiệp, gồm 2.300 doanh nghiệp thành viên. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong tập hợp, đoàn kết, quy tụ các doanh nghiệp, doanh nhân; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội; hỗ trợ các hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các doanh nghiệp hội viên đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 40.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 450.000 tỷ đồng; trong đó, trên 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động với số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 96%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã có đóng góp quan trọng để tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt 7,6%/năm; riêng năm 2025 đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6/34 địa phương. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 55.257 tỷ đồng, bằng 160% dự toán Trung ương giao; riêng thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm trên 70% tổng thu nội địa...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen tặng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục nâng cao vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Trọng tâm là nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đẩy mạnh đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

Cùng với đó, kiện toàn bộ máy các cấp Hội, phấn đấu kết nạp thêm từ 80-100 hội viên mới mỗi năm. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách mới; mở rộng hợp tác, liên kết, xúc tiến đầu tư và thương mại trong và ngoài nước...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Đánh giá cao chủ đề của Đại hội: “Doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ - Kết nối giá trị - Lan tỏa thịnh vượng”, Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số nội dung theo 5 từ khóa “ Hội tụ - Bản sắc - Tiên phong - Trách nhiệm - Đột phá” đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Hiệp hội phải làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, hội tụ sức mạnh, tạo nên một hệ sinh thái cộng hưởng; cùng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp mang bản sắc Đất Tổ, là sản xuất kinh doanh dựa trên nền tảng văn hóa, truyền thống tốt đẹp, đạo đức và sự tự tôn dân tộc. Cộng đồng doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ.

Song song với đó, cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; trách nhiệm với xã hội; trách nhiệm với chính mình, giữ gìn uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, chú trọng đột phá về tư duy, tầm nhìn, năng lực quản trị doanh nghiệp; đột phá về công nghệ và chuyển đổi số; đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, thị trường và thương hiệu...

Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ hơn, quyết liệt hơn các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Trong đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, thực thi chính sách của các cấp, các ngành, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn với tinh thần đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm hiệu quả, làm đến cùng, gắn với tăng cường kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tặng các tập thể, cá nhân.

Tiếp tục cắt giảm 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; trong đó sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh” 50% và 24h đối với một số thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với tầm nhìn dài hạn, bền vững; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường kết nối với doanh nghiệp để lắng nghe, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp các doanh nghiệp theo chương trình cafe doanh nhân sáng thứ 6 hằng tuần, có mời lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, đồng lòng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ kế thừa, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, vượt qua khó khăn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đồng hành hiệu quả hơn cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trên tinh thần cùng nỗ lực, cùng trách nhiệm, cùng chia sẻ, nhằm đưa quê hương Đất Tổ hướng tới giàu mạnh, thịnh vượng và bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTECH được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hiệp Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã được biểu dương, khen thưởng.

Lê Hoàng