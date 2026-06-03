Tiếp tục rà soát các trụ sở, nhà đất dôi dư để có phương án xử lý

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang khi kiểm tra thực trạng tài sản dôi dư, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc với Đảng uỷ phường Vĩnh Yên.

Theo báo cáo của phường Vĩnh Yên, tổng số cơ sở nhà, đất được giao, tiếp nhận từ cơ quan tỉnh về địa phương quản lý, xử lý là 14 cơ sở. Dự kiến năm 2026 hoàn thành xử lý đối với 3/14 cơ sở nhà đất; 11 cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý cụ thể. Trong đó: 6 cơ sở nhà đất dành bố trí đất tái định cư; 3 cơ sở nhà đất có vị trí tiếp giáp Ga đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng bố trí quỹ đất thực hiện thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ; 1 trụ sở làm việc đội thuế Tích Sơn bố trí quỹ đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng vườn hoa trước trụ sở UBND phường; 1 cơ sở nhà đất là Trung tâm Phát triển công thương thuộc Sở Công Thương bố trí quỹ đất thu hút đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn phường.

Trong thời gian chờ thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), kế hoạch sử dụng đất và xử lý tài sản trên đất để thực hiện theo phương án xử lý đã phê duyệt, UBND phường đề xuất giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vĩnh Yên quản lý, khai thác 11 cơ sở nhà đất theo quy định.

Đối với Phường Vĩnh Phúc, địa phương đã tiếp nhận 11 trụ sở dôi dư, đến nay đã xử lý được 2 trụ sở và xây dựng phương án xử lý đối với các trụ sở dôi dư còn lại.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang kiểm tra công trình trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở như trụ sở cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang yêu cầu Đảng ủy, UBND các địa phương tiếp tục rà soát các trụ sở, nhà đất dôi dư được giao về địa phương quản lý để có phương án xử lý. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, báo cáo tỉnh có phương án đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách chi cho đầu tư phát triển; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất tỉnh và các cơ quan chức năng về phương án sử dụng đất, xử lý tài sản dôi dư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để thu hút các dự án đầu tư về lĩnh vực đô thị, dịch vụ vào địa bàn để phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo diện mạo mới cho đô thị Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc.

Đối với các thiết chế văn hóa thể thao đã được đầu tư, bên cạnh việc tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả cần nghiên cứu phương án khai thác các dịch vụ để có nguồn thu ngân sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang kiểm tra tại Trường Chính trị tỉnh (cơ sở Vĩnh Phúc cũ).

Đối với trụ sở dự kiến bố trí nơi làm việc cho các cơ quan tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để đưa vào sử dụng, không để lãng phí tài sản công.

Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất tỉnh phương án xử lý tài sản nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Thuý Hường