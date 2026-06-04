Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Ngày 4/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh được Ban Chỉ đạo tỉnh lựa chọn tổ chức làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh về quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nghĩa trang có tổng số 106 mộ liệt sĩ, trong đó có 36 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cần lấy mẫu để giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức với Ban Chỉ đạo tỉnh, đem hết tâm sức, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội.

Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu đã chứng kiến quy trình lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ với 8 công đoạn gồm: Thiết lập vị trí tiến hành lấy mẫu, đóng gói; xác định mộ liệt sĩ được lấy mẫu; tiếp cận hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu; ra quyết định lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tạo mã định danh; thực hành lấy mẫu; đóng gói; hoàn thành quy trình lấy mẫu.

Thông qua đó giúp các đơn vị, địa phương và cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ có điều kiện học tập, rút kinh nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, không để xảy ra sai sót khi triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hoá thông tin hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, chuẩn hoá, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin, hồ sơ, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đồng bộ giữa hồ sơ quản lý với cơ sở dữ liệu số, dữ liệu phục vụ giám định ADN; triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn, kỹ thuật; giữ gìn sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và kết quả thực hiện chiến dịch.

Bộ CHQS tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện, các biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu hướng dẫn và phương án phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện từ khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện đến công tác quản lý, bàn giao mẫu và số hoá thông tin để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của chiến dịch theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra; kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lê Hoàng