Triển khai sắp xếp thôn, bố trí cán bộ không chuyên trách theo quy định mới

Chiều 3/6, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Liên Hòa về tiến độ sắp xếp thôn và bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách, xã Liên Hòa đang tích cực triển khai các bước theo đúng lộ trình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo rà soát, toàn xã hiện có 21 thôn với 5.504 hộ dân, 19.174 nhân khẩu. Trong đó, 20 thôn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ; riêng thôn Hoa Giang có 123 hộ dân, không đủ tiêu chuẩn về quy mô nên được đề xuất sáp nhập vào thôn Trụ Thạch.

Cùng với việc sắp xếp thôn, xã Liên Hòa triển khai phương án bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Toàn xã hiện có 10 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trong đó dự kiến có 4 người đủ điều kiện được xem xét tiếp nhận vào công chức, 3 người tiếp tục bố trí làm việc tại thôn, 2 người chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định và 1 trường hợp có nguyện vọng nghỉ theo diện tinh giản biên chế.

Đồng chí Bùi Thị Hương Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hòa phát biểu tại hội nghị.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, toàn xã hiện có 159 người đang hưởng phụ cấp theo quy định. Trong thời gian tới, xã Liên Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện đầy đủ các quy trình sắp xếp thôn theo quy định; đồng thời bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động từ quá trình sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Liên Hòa kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận vào công chức, viên chức đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện theo quy định hiện hành, góp phần ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau sắp xếp.

Đồng chí Trần Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa báo cáo tiến độ sắp xếp thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Hòa thực hiện hiệu quả việc sắp xếp thôn và bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, HĐND, UBND xã theo hướng phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, đánh giá và xếp loại cán bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Minh