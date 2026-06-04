Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội lần thứ III

Ngày 4/6, Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ hiện có 48 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp đội ngũ trí thức thống kê, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nổi bật, Hội đã hoàn thành 100% nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giao. Hội cũng tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn kiện quan trọng của Trung ương và địa phương; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, nông nghiệp cũng như các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội đã phối hợp thực hiện thành công hai đề tài khoa học cấp bộ gồm: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam” và “Nghiên cứu xây dựng chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam”. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các chuyên gia của Hội đã phát triển Chỉ số Phát triển và Hạnh phúc Việt Nam (VDHI). Đây là chỉ số được tỉnh lựa chọn là một trong những chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Thống kê tỉnh xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê.

Hội phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội được giao; hằng năm công bố Chỉ số Phát triển và Hạnh phúc Việt Nam (VDHI) trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đồng thời đăng ký, triển khai ít nhất một đề tài khoa học - công nghệ trong nhiệm kỳ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Lương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tạo nền tảng để Hội tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức thống kê, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Minh