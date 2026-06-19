Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 19/6, Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Nam - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt - Anh đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, xúc tiến đầu tư, thương mại và an sinh xã hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Nhiều chương trình dạy và học tiếng Anh, các cuộc thi, hoạt động khuyến học được tổ chức, tạo sức lan tỏa trong học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ, Hội tiếp tục được kiện toàn, mở rộng phạm vi hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, các đại biểu đề nghị Hội Hữu nghị Việt - Anh tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với Vương quốc Anh và các nước nói tiếng Anh.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung mở rộng mạng lưới hội viên, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục và phong trào học tập tiếng Anh, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ tới bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần “Hữu nghị - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 thành viên. Đồng chí Hoàng Văn Huân được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Toàn