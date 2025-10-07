Đại hội MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Trong 2 ngày 6–7/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Bình; Bùi Văn Luyến, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 210 đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp Nhân dân của phường.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phường Hòa Bình hiện có diện tích hơn 39 km2, dân số trên 78.600 người, 94 ban công tác Mặt trận với 925 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, bám sát Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu các dân tộc phường Hoà Bình chào mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng: vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 546 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 33 ngôi nhà với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; thực hiện tốt chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trước thời hạn. Cùng với đó, MTTQ phường phối hợp tổ chức 41 hội nghị tiếp xúc cử tri, 9 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tăng cường dân chủ cơ sở và đồng thuận xã hội.

Quang cảnh lễ chào cờ tại Đại hội.

Phát huy tinh thần sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, MTTQ phường đã triển khai nhiều mô hình mới như “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”, 94 Ban công tác Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình đề ra 11 mục tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động trọng tâm, trong đó chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; huy động ít nhất 2,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường phát biểu chỉ đạo và tặng hoa Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà MTTQ phường đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí nhấn mạnh, MTTQ phường và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các dự án phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, phản biện chính sách và giám sát đầu tư của cộng đồng. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết với phương châm “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Mặt trận”; phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các mô hình “Bình dân học vụ số”, tuyên truyền an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến, tham gia giám sát chất lượng dịch vụ công. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Thay mặt BTV Đảng uỷ phường, đồng chí Nguyễn Đức Dũng chúc mừng 65 đại biểu được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử vào tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 và mong muốn, tin tưởng các thành viên sẽ đoàn kết, trách nhiệm cao, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và nhiệm vụ cấp uỷ, chính quyền, nhân dân giao phó.

65 đại biểu được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử vào tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gồm 65 thành viên; bà Đinh Thị Thu Hiền được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hồng Duyên