Đại Hội Nông Dân phường Thanh Miếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Ngày 16/10, Hội Nông dân phường Thanh Miếu tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thị Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng sự tham gia của 120 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 820 hội viên nông dân trên địa bàn.

Quang cảnh đại hội

Phường Thanh Miếu (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường xã gồm Tiên Cát, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Sông Lô và Bạch Hạc. Thời gian qua, hoạt động Hội Nông dân phường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất từ đó vươn lên làm giàu chính đáng.

Bình quân hằng năm, có 75% số hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 65% hộ đạt đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Bên cạnh đó, Hội nông dân phường đã thực hiện hiệu quả việc vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang các đoạn đường Hội Nông dân tự quản, phối hợp xây dựng tuyến đường hoa, đèn chiếu sáng; chỉnh trang, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, hiến đất làm đường,...

Các hội viên đã hiến 800m2 đất, 1.200 ngày công, tham gia làm mới, sửa chữa 2km đường giao thông nông thôn, 3km kênh mương; đóng góp trên 1 tỷ đồng mở rộng đường, xây dựng vườn goa kết hợp đường điện chiếu sáng đô thị...

Ngoài ra, Hội luôn tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề, tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Hội đã thực hiện tốt việc ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội thông qua 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dự nợ đạt 1,9 tỷ đồng, cho 250 lượt hội viên vay.

Đến nay, Hội đã thành lập được 5 chi, tổ, hợp tác nông dân nghề nghiệp và 1 hợp tác xã với 47 thành viên. Nhiều năm liền, Hội luôn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Thanh Miếu tặng hoa chúc mừng đại hội

Với mục tiêu “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo – phát triển”, phát huy vai trò chủ thể của Nông dân trong phát triển kinh tế Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần xây dựng phường Thanh Miếu giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt những nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đã đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Thanh Miếu khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Thanh Miếu đã bầu ra BCH khóa mới gồm 19 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Miếu khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Linh Nguyễn