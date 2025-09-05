Đại lễ Vu lan tại chùa Tích Sơn

Tối 5/9, Chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569-Dương lịch 2025. Tới dự có Thượng tọa Thích Minh Thuận- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Ban Trị sự phật giáo tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPG Việt Nam tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu và đông đảo Phật tử.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa nhân ngày Đại lễ Vu lan-Báo hiếu.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng hoa nhân ngày Đại lễ Vu lan-Báo hiếu

Lễ Vu lan - Báo hiếu được tổ chức vào ngày Rằm tháng 7 hằng năm, là lễ hội truyền thống của Phật giáo. Đây là dịp để phật tử tri ân với Đức Phật đã khai sáng chân lý cho chúng sinh; Tri ân công giáo huấn của Sư Trưởng và tri ân công đức dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

Nghi thức niêm hương bạch phật

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo Phật tử được nghe giảng về nội dung kinh Vu Lan, kinh Báo Hiếu và kinh Hiếu Tử giúp toàn thể đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của chữ “Hiếu” trong Phật giáo.

Nghi thức cài bông hồng lên ngực áo nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo và lòng biết ơn.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đã có nghi thức chú nguyện trong khuôn khổ buổi lễ và nhất tâm thực hiện nghi thức cài bông hồng lên ngực áo bày tỏ lòng kính quý đối với các đấng sinh thành.

Dương chung