Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh Trung thu

Những ngày này, các tuyến phố ở phường Âu Cơ bắt đầu nhộn nhịp cảnh mua bán tại các cửa hàng sản xuất bánh Trung thu truyền thống. Những chiếc bánh nóng hổi, thơm nức ra lò đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất bánh Trung thu đã trở thành nhiệm vụ thường niên, góp phần quan trọng để mọi người dân được đón “” Tết Trông trăng" trong niềm hân hoan trọn vẹn.

Vừa bước chân vào cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống Kim Liên ở số nhà 77, phố Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, chúng tôi đã cảm nhận mùi thơm ngậy đặc trưng tỏa ra từ những chiếc lò nướng bánh. Trong không gian rộng 200 m2 sạch sẽ, gọn gàng, gần chục công nhân đang thao tác từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất bánh, từ trộn nguyên liệu, tạo hình khuôn bánh, kiểm soát nhiệt độ lò nướng đến đóng gói thành phẩm. Mọi thao tác đều diễn ra khẩn trương trong những bộ đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang đầy đủ.

Công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất bánh Trung thu Kim Liên được trang bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ.

Ông Nguyễn Nghĩa Quân - chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu Kim Liên chia sẻ: “Nghề làm bánh Trung thu của gia đình tôi duy trì đến nay được gần 40 năm. Để giữ uy tín, thương hiệu trên thị trường, gia đình tôi rất coi trọng vấn đề đảm bảo ATTP. Nguồn nguyên liệu để sản xuất ra những chiếc bánh đều có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khu vực sản xuất đảm bảo các điều kiện vệ sinh. Đội ngũ công nhân duy trì 7 - 10 người, ngày cao điểm có thể lên tới 20 người, đều đảm bảo yêu cầu về sức khoẻ và được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trong suốt quá trình sản xuất”.

Với quy mô sản xuất có thể lên tới 1.000 chiếc bánh/ngày, mỗi chiếc bánh hiệu Kim Liên xuất xưởng đều có hạn sử dụng rõ ràng: Bánh nướng thập cẩm 25 ngày, bánh dẻo thập cẩm 15 ngày, bánh dẻo chay 8 ngày. Vì thế, mỗi mẻ bánh ra lò đều được giao bán hết trong ngày. Hiện nay, ngoài thị trường tiêu thụ trong tỉnh, bánh của gia đình ông Quân còn có mặt ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La và một số tỉnh miền Nam.

Ngoài cơ sở sản xuất bánh Trung thu Kim Liên, trên địa bàn phường Âu Cơ hiện có 9 cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống khác, như: Tạ Quyết, Thanh Tâm, Hoàng Vần, Tuấn Anh... Trong đó có cơ sở “cha truyền, con nối” khoảng 100 năm trong nghề làm bánh trung thu. Dù biết sản phẩm bánh thương hiệu Hoàng Vần được bày bán nhiều tại các cửa hàng tạp hóa, nhưng chị Trần Thị Minh Thảo ở phường Vân Phú vẫn thích cảm giác được cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò nên đã cất công đến tận cơ sở sản xuất. Chị Thảo cho biết: “Gia đình tôi đã nhiều năm chỉ lựa chọn sản phẩm bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo đậu xanh truyền thống ở đây. Hương vị bánh thơm ngon, giá cả hợp lý và có thời hạn sử dụng rõ ràng nên tôi rất yên tâm mua về để cả gia đình cùng thưởng thức”.

Để đáp lại niềm tin của người tiêu dùng, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra ATTP. Sau khi sáp nhập xã Thanh Minh, Thanh Vinh và phường Âu Cơ thành phường Âu Cơ mới, trong tháng 8/2025, UBND phường đã ban hành Kế hoạch phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc chấp hành Luật ATTP, Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn phường năm 2025. Kế hoạch nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về thương mại, bảo vệ môi trường, ATTP của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường. Thông qua công tác kiểm tra góp phần nâng cao ý thức về việc chấp hành Luật ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ATTP và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Gần đây, ngày 10/9/2025, Chủ tịch UBND phường đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành phường Âu Cơ về ATTP. Trong dịp Tết Trung thu, Ban Chỉ đạo phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu đầu vào của sản phẩm bánh Trung thu cũng như việc chấp hành các quy định Nhà nước về ATTP của các cơ sở.

Đêm rằm phá cỗ Trung thu đang đến rất gần, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo ATTP thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe thông qua việc lựa chọn sản phẩm uy tín trên thị trường. Người dân không nên tham rẻ mà mua sản phẩm bánh Trung thu không nhãn mác, quá hạn sử dụng. Nếu có nghi ngờ về sản phẩm nhái, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, người dân cần báo cho cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời.

Hồng Nhung