Dàn diễn viên, đạo diễn phim “Mưa đỏ” xúc động tri ân và chia tay khán giả

Sau 39 ngày công chiếu, “Mưa đỏ” khép lại chặng đường rực rỡ với hơn 8,1 triệu lượt khán giả và doanh thu gần 714 tỷ đồng – kỷ lục phòng vé Việt. Dàn diễn viên và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã viết những lời tri ân xúc động, gửi lại kỷ niệm khó quên cùng người xem.

Sau 39 ngày công chiếu, bộ phim “Mưa đỏ” chính thức khép lại chặng đường tại phòng vé với dấu mốc lịch sử: Hơn 8,1 triệu lượt khán giả và doanh thu gần 714 tỷ đồng, trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời ở rạp Việt. Đạo diễn và các diễn viên đã có những dòng viết đầy xúc động trên trang cá nhân, như một lời tri ân gửi đến khán giả và đồng đội.

Đỗ Nhật Hoàng nhớ về anh em Tiểu Đội 1

Trong vai Cường – sinh viên nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ, Đỗ Nhật Hoàng là gương mặt trung tâm của “Mưa đỏ”. Tối 28/9, anh đã chọn ngồi lặng lẽ ở hàng ghế L3, phòng chiếu 5 rạp Galaxy Nguyễn Du. TP.HCM để nhìn lại chặng đường của mình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên viết: “Ngồi ở hàng L3, phòng chiếu 5 rạp Galaxy Nguyễn Du... mình viết những dòng này khi phim chiếu đến đoạn Cường – Tấn rời thành. Tim mình như nghẹn lại, vì bất giác nhớ lại toàn bộ hành trình “Mưa đỏ”. Nó giống hệt cái cách Cường bồi hồi nhớ về anh em Tiểu Đội 1 khi ngoái nhìn thành cổ lần cuối. Khoảnh khắc đó, Cường cũng như mình – vừa vui vì đã hoàn thành một nhiệm vụ thần kỳ và đầy thử thách, vừa buồn vì phải chia tay nhân vật, chia tay anh em”.

Anh không quên gửi lời cảm ơn: “Biết ơn Điện ảnh Quân đội Nhân dân, biết ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền, biết ơn các anh chị báo đài, biết ơn quý khán giả, biết ơn đồng nghiệp, và biết ơn chính bản thân mình đã đi trọn vẹn chuyến đi này. Cường tạm biệt, và hẹn gặp lại mọi người trong một ngày thật gần”.

Đảm nhận nhân vật Quang, Steven Nguyễn thừa nhận vai diễn này mang đến cho anh thử thách không nhỏ.

Trên Facebook, anh viết: "Hành trình với "Mưa đỏ" đã khép lại, trong lòng mình thực sự dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Đây không chỉ là một bộ phim, mà còn là một phần ký ức, một hành trình trải nghiệm quý giá mà mình may mắn được góp mặt. Steven xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả – những người đã luôn dõi theo, ủng hộ và lan tỏa tình yêu dành cho "Mưa đỏ"".

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới ê-kíp: “Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tin tưởng và giúp đỡ em, cùng tập thể ê-kíp đã kiên trì, tận tâm và đầy nhiệt huyết để tạo nên một tác phẩm ý nghĩa. Và đặc biệt, xin cảm ơn Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã trao cho mình cơ hội được sống cùng nhân vật và chạm đến lịch sử bằng nghệ thuật”.

Với Hạ Anh, sự gắn bó cùng “Mưa đỏ” là một dấu mốc đáng nhớ.

Cô viết: "Hạ Anh thật sự biết ơn vì đã được là một phần của "Mưa đỏ" – một bộ phim giàu cảm xúc và ý nghĩa. Cảm ơn Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhà sản xuất Trí Viễn, đạo diễn Đặng Thái Huyền, toàn thể ekip, các anh chị bạn diễn đã đồng hành và nâng đỡ Hạ Anh trong suốt hành trình này. Và đặc biệt, cảm ơn quý khán giả đã đón nhận và yêu thương "Mưa đỏ". Tình yêu của quý vị khán giả là món quà vô giá mà Hạ Anh luôn trân trọng".

Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng có những dòng chia sẻ chan chứa tình cảm: “Xin cảm ơn đại gia đình “Mưa đỏ”. Những ký ức tuyệt đẹp trong một hành trình tuyệt vời. Hạnh phúc hơn nữa là khi những ký ức và hành trình ấy được lan tỏa khắp mọi miền, hòa chung với tình cảm của nhân dân cả nước. Chuyến hành trình và ký ức này không còn thuộc về riêng một ai, mà đã trở thành kỷ niệm chung, một hành trình đẹp của tất cả khán giả cả nước Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn!”.

Hứa Vĩ Văn cảm ơn “đại gia đình Mưa đỏ”

Trước đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ khoảnh khắc ngồi lặng lẽ ở ghế cuối rạp, ngắm nhìn hàng dài khán giả vào xem phim: ““Mưa đỏ” những ngày chiếu cuối. Mình đứng một góc ngắm nhìn mọi người xếp hàng vào xem phim. Chọn ghế cuối trong rạp để ngắm nhìn toàn cảnh không gian tuyệt đối “Mưa đỏ” này. Khoảng 8.100.000 lượt khán giả đã tới rạp - theo công bố của nhà phát hành vào tối ngày hôm nay. Với mình và ê-kíp, hành trình này tuyệt đẹp rồi...”.

Theo nhà phát hành, “Mưa đỏ” duy trì 8-10 suất chiếu/ngày ở những ngày cuối cùng và luôn kín vé. Tổng cộng, phim đạt 8,1 triệu lượt khán giả, doanh thu gần 714 tỷ đồng, trở thành bộ phim có lượng người xem lớn nhất và doanh thu kỷ lục trong lịch sử phòng vé Việt Nam.

Rời rạp sau 39 ngày, tác phẩm sẽ tiếp tục được phổ biến miễn phí tại một số sự kiện, trên truyền hình và nền tảng số. Đúng như lời diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: “Chặng đường của “Mưa đỏ” tại rạp đang khép lại, nhưng sẽ mở ra hành trình mới ở những phương tiện truyền thông khác”.

