Đảng bộ xã Đạo Trù phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong phát triển kinh tế

Xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Đạo Trù đã tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo xã thăm mô hình sản xuất rau sạch của Công ty TNHH sản xuất và Phân phối nông sản sạch OFP tại Làng văn hóa kiểu mẫu Lục Liễu.

Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã trước hết thể hiện ở tư duy chiến lược và tinh thần đổi mới ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai kịp thời, đồng bộ, trở thành định hướng xuyên suốt, xác lập mục tiêu phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định từ 8-9%. Đây là con số ấn tượng trong điều kiện địa phương vừa trải qua quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền hai cấp sau sáp nhập, nhất là đối với một xã miền núi có tới 76% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số (Sán Dìu).

Năm 2025, năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền được thể hiện qua sự ổn định của các chỉ số kinh tế mặc dù có những tác động tiêu cực của thiên tai và dịch bệnh. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã chạm mốc 55 triệu đồng/năm, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, Đạo Trù đã kiên trì tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nhờ đó, nhiều mô hình chuyên canh như cây bí xanh, ớt, dược liệu được phát triển. Chăn nuôi được duy trì và phát triển theo hướng tập trung, công nghiệp. Cùng đó, nhiều mô hình trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm... bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã được thể hiện rõ nét khi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 15/21 thôn vào quý III năm 2025, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Từ việc thành lập các chốt kiểm dịch nghiêm ngặt đến việc hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại nhanh chóng, minh bạch cho người dân, Đảng ủy, chính quyền xã đã giúp bà con yên tâm khôi phục sản xuất, ngăn chặn hiệu quả việc đứt gãy đà phát triển kinh tế địa phương.

Vai trò lãnh đạo của Đảng còn thể hiện qua việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 68 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt tới 99,5%, Đạo Trù đã thực sự “thay da đổi thịt”. Những tuyến đường giao thông huyết mạch như đường Tây Thiên - Tam Sơn, đường ĐH62 được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dưới sự giám sát sát sao của cấp ủy.

Một điểm nhấn đột phá trong công tác lãnh đạo trong năm qua chính là việc quyết liệt thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền phải thực sự tinh gọn, hiệu quả và hướng tới phục vụ Nhân dân làm trung tâm. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt mức 96,32%; hơn 90% cán bộ, công chức xã đã được bồi dưỡng và làm chủ kỹ năng số, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn vùng sâu, vùng xa.

Dưới sự định hướng của Đảng bộ xã, mô hình trồng cây dược liệu đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân xã Đạo Trù.

Công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện hiệu quả. Thông qua lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,71%. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên trong Nhân dân.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, song Đảng bộ xã Đạo Trù cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần tháo gỡ như vấn đề quản lý đất đai tiềm ẩn phức tạp, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng hay nguồn lực đầu tư lan tỏa còn hạn chế.

Để giải quyết những “điểm nghẽn” này, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tới với những bước đi bài bản và tầm nhìn dài hạn hơn. Đồng chí Trần Phú Phương - Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù khẳng định: Quyết tâm phát triển kinh tế bền vững của Đạo Trù dựa trên việc khai thác tối đa tiềm năng địa phương. Trọng tâm là huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, quy hoạch xã gắn với nông nghiệp hàng hóa và du lịch sinh thái. Theo đó, xã ưu tiên quỹ đất cho đô thị sinh thái, khu dịch vụ và vùng sản xuất hữu cơ tập trung; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp để tạo việc làm và nguồn thu ngân sách bền vững.

Điểm đột phá chiến lược được Đảng bộ xã xác định là thu hút đầu tư phát triển du lịch dọc sông Phó Đáy và các danh thắng như Thác Hóng, Hang Đạo Trù, Hồ Vĩnh Ninh... gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu.

Trong nông nghiệp, Đạo Trù tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các chuỗi liên kết VietGap và sản phẩm đặc trưng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho du lịch. Đồng thời, xã cam kết thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 100 doanh nghiệp, HTX hoạt động, tạo động lực đưa Đạo Trù trở thành xã nông thôn mới nâng cao và vùng quê đáng sống.

Hành trình chuyển mình của Đạo Trù là minh chứng sống động cho việc ở đâu có Đảng bộ mạnh, ở đó có niềm tin của Nhân dân và sự phát triển kinh tế vượt trội. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đạo Trù tiếp tục đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế rừng, đất đai, xây dựng quê hương trở thành vùng quê kiểu mẫu, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Trần Tỉnh