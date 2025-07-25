Đảng bộ xã Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Bùi Văn Luyến - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 205 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.932 đảng viên trong toàn xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Mai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và 5 xóm thuộc xã Đồng Bảng. Tổng diện tích tự nhiên đạt 147,741km2, dân số hơn 19.100 người, trong đó dân tộc Thái chiếm đa số.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các xã trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Kinh tế có bước phát triển đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,6%/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Hà Văn Di được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu nhiệm kỳ 2025–2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã xác định phương hướng tổng quát cho nhiệm kỳ 2025–2030 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trọng yếu.

Trong đó, Đảng bộ xã xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nội dung xuyên suốt. Tập trung xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực. Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc được xác định là khâu đột phá chiến lược, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Mai Châu trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Đại hội thông qua gồm: Tăng thu ngân sách bình quân 10%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 1.500 tỷ đồng; 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng kỹ năng số; trên 90% đảng viên hằng năm được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 31 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Châu khóa I. Đồng chí Hà Văn Di được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, xã Mai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Về các khâu đột phá, đồng chí đề nghị tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Thái; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở và lao động trong lĩnh vực du lịch; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, chuyển đổi số, giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí cũng yêu cầu xã Mai Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, lấy du lịch làm mũi nhọn. Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, khai thác hiệu quả lợi thế văn hóa, thiên nhiên để hình thành chuỗi giá trị du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao gắn với chương trình OCOP.

Tiết mục ca nhạc chào mừng Đại hội

Song song với phát triển kinh tế, xã cần đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo các vùng đồng bào còn khó khăn, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ gìn bản sắc văn hóa. Củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường ứng dụng mô hình tự quản tại cơ sở, phát huy hiệu quả camera an ninh và các mô hình tự phòng, tự quản ở cơ sở.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Châu lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và Nhân dân toàn xã trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025–2030, hướng tới xây dựng Mai Châu thành điểm đến du lịch sinh thái đặc sắc mang tầm quốc gia.

