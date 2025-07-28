Đảng bộ xã Mai Hạ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Mai Hạ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 160 đại biểu chính thức đại diện cho 774 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Mai Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chiềng Châu, Mai Hạ và Vạn Mai với tổng diện tích tự nhiên trên 71,80 km2, quy mô dân số trên 10.000 người. Đảng bộ xã Mai Hạ có 28 Chi, Đảng bộ trực thuộc với tổng số 774 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các xã trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Kinh tế có bước phát triển đáng ghi nhận, bình quân hằng năm tốc độ tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 10%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tích cực; năng lực sản xuất được nâng lên. Một số nghề truyền thống như mộc dân dụng, rèn, cơ khí nhỏ, dệt thổ cẩm, chế biến nông sản... tiếp tục được duy trì, mở rộng.

Trên địa bàn xã hiện có 88 cơ sở lưu trú, 3 khách sạn đang hoạt động. Tổng số khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại địa bàn trong 5 năm có gần 75.700 lượt người. Trong đó, khách nước ngoài gần 14.200 lượt người; khách trong nước trên 61.500 lượt người, bình quân 15.139 lượt người/năm. Các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với bản sắc dân tộc được tổ chức thường xuyên, tạo điểm nhấn trong quảng bá du lịch.

Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là 2,36%, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 1,52%.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Hạ nhiệm kỳ 2025-2030

Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã xác định phương hướng tổng quát cho nhiệm kỳ 2025–2030 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trọng yếu. Trong đó, Đảng bộ xã xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nội dung xuyên suốt. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số; ứng dụng khoa học công nghệ trong nhiều lĩnh vực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch lâu dài của xã Mai Hạ.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Đại hội thông qua gồm: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 665 tỷ đồng; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5% và cận nghèo dưới 5%.

Đồng chí Phạm Văn Hoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mai Hạ nhiệm kỳ 2025–2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong thời gian qua.

Định hướng cho giai đoạn tới, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xã tiếp tục thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Về các khâu đột phá, đồng chí đề nghị xã tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cơ sở và lao động trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ chuyển đổi số, giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Xã Mai Hạ được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, lấy du lịch làm mũi nhọn. Trong đó, cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, khai thác hiệu quả các giá trị bản sắc văn hóa - thiên nhiên, hình thành chuỗi giá trị du lịch cộng đồng.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo vùng khó khăn, thúc đẩy bình đẳng giới, giữ gìn bản sắc văn hóa; củng cố quốc phòng - an ninh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Hạ khóa I. Đồng chí Phạm Văn Hoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mai Hạ nhiệm kỳ 2025–2030.

Hồng Trung