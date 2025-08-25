Đảng bộ xã Mường Vang trước những cơ hội phát triển

Mường Vang – một trong bốn vùng Mường lớn của tỉnh, từ lâu được biết đến như “cái nôi” của nhiều giá trị văn hóa đặc sắc trong nếp sống, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mường. Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Lập, Quý Hòa và Tuân Đạo, xã Mường Vang đã và đang mở ra không gian phát triển mới, giàu tiềm năng, hội tụ cả bề dày truyền thống, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những cơ hội bứt phá trong giai đoạn hội nhập.

Mường Vang được thiên nhiên ưu ái với cảnh quan núi non hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng các giá trị văn hóa – lịch sử quý giá. Trên nền tảng văn hóa đặc sặc của vùng Mường, xã còn nổi tiếng có vùng Đồi Thung (Quý Hòa cũ) ở độ cao trên 1.000m, nơi có những thửa ruộng bậc thang xếp lớp, suối nước khoáng nóng và thảm rừng nguyên sinh phong phú.

Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên, mà còn là “mỏ vàng xanh” để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp. Hiện nhiều nhà đầu tư đã quan tâm nghiên cứu, triển khai dự án, hứa hẹn biến Đồi Thung thành khu du lịch tầm cỡ.

Hang Đá Trại, xã xóm Trại được công nhân là di tích quốc gia cấp đặc biệt

Ngoài ra, vùng đất Tân Lập còn lưu giữ những dấu tích khảo cổ có giá trị đặc biệt như Hang xóm Trại, Mái đá làng Vành – di tích quốc gia đặc biệt, được xem là “bảo tàng ngoài trời” quý giá. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa – lịch sử độc đáo, có thể trở thành sản phẩm du lịch khảo cổ hấp dẫn trong xu thế phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch học đường hiện nay. Những giá trị văn hóa – lịch sử hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã tạo nền tảng vững chắc để Mường Vang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội rộng mở.

Chính quyền xã Mường Vang chỉ đạo đẩy nhanh dự án khu tái định cư xóm Rài, đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở thiên tại năm 2024

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và nhân dân Mường Vang đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó để đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đến năm 2025, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm 55,8%; công nghiệp – xây dựng 17,4%; thương mại – dịch vụ tăng lên 26,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51,33 triệu đồng, phản ánh rõ sự cải thiện trong đời sống vật chất. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố.

Khu vực hồ Khả, xã Quý Hòa ( cũ) có cảnh quan thiên nhiên thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch đô thị sinh thái

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP tạo điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Những sản phẩm đặc trưng như măng chua Quý Hòa, măng chua Đồi Thung, sim rừng lên men đã được công nhận, mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, với tổng vốn gần 100 tỷ đồng trong 5 năm. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt trên 80% ở trục xã, trên 50% ở trục thôn; hệ thống thủy lợi cứng hóa 62,5%, góp phần đảm bảo sản xuất và dân sinh.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng, với 1.036 đảng viên luôn là hạt nhân trong mọi phong trào. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc đã tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Công tác cán bộ được thực hiện bài bản, góp phần hình thành đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển. Những thành quả đó chính là nền tảng quan trọng để xã bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tâm thế và quyết tâm mới.

Đồng chí Doãn Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Mường Vang cho biết: Đảng bộ xác định mục tiêu đến năm 2030 là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ xã đã đề ra ba khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Mường Vang sẽ đầu tư hạ tầng số, đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Coi đây là đòn bẩy để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Thứ hai là đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xã tập trung nguồn lực xây dựng các khu dân cư mới, thiết chế văn hóa, tạo nền tảng cho phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây là bước đi then chốt để biến tiềm năng thành lợi thế thực sự.

Thứ ba là đột phá trong phát triển văn hóa gắn với du lịch, dịch vụ. Xã đang triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Trong đó, hướng tới phục dựng Lễ hội Khai hạ Mường Vang, đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc; tập trung khai thác Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang Xóm Trại, xây dựng thành điểm du lịch khảo cổ – tâm linh.

Đặc biệt, địa phương đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn như Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng Đồi Thung; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồ Khả. Những dự án này, khi thành hiện thực, sẽ tạo ra “cú hích” thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó là cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư...

Đảng bộ xã tập trung triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, sẽ được đề cao.

Đồng thời, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đổi mới, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Xã Mường Vang đang tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển KT-XH, cải thiện tốt hơn đời sống Nhân dân.

Lê Chung