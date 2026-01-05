Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội

LTS: Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội và đang chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội lần thứ XIV. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân tộc. Qua từng đại hội, Đảng không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường đã qua, khẳng định những bài học lớn của cách mạng Việt Nam mà còn xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước. Chính từ những quyết sách được hình thành tại các kỳ đại hội, niềm tin được củng cố, ý chí được hun đúc và khát vọng vươn lên của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu vắn tắt các kỳ đại hội của Đảng.

* Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1935, tại Ma Cao (Trung Quốc). Dự đại hội có 13 đại biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở ngoài nước. Đại hội nhận định: Hệ thống tổ chức của Đảng đã được khôi phục. Đó là một thắng lợi to lớn của Đảng. Các cuộc đấu tranh của quần chúng do Đảng lãnh đạo trong khoảng vài năm qua đều giành được thắng lợi ở mức độ khác nhau, khiến cho quần chúng công nông thêm hăng hái đấu tranh. Song, hệ thống tổ chức của Đảng chưa thật thống nhất, sự liên lạc giữa các cấp bộ chưa thật thông suốt, tổ chức cơ sở của Đảng chưa được phát triển mạnh ở các vùng công nghiệp...

Đại hội đã nêu ra 3 nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian trước mắt của toàn Đảng:

1. Củng cố và phát triển đảng, tăng cường phát triển lực lượng đảng vào các xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ, đường giao thông quan trọng, biến mỗi xí nghiệp thành một thành lũy của Đảng; đồng thời, phải đưa nông dân lao động và trí thức cách mạng đã trải qua thử thách vào Đảng. Phải chăm lo tăng cường các đảng viên ưu tú xuất thân từ công nhân vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Để bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, các đảng bộ cần tăng cường phê bình và tự phê bình, đấu tranh trên cả hai mặt chống "tả" khuynh và hữu khuynh, giữ vững kỷ luật của Đảng.

2. Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng. "Đảng mạnh là căn cứ vào ảnh hưởng và thế lực của Đảng trong quần chúng... Muốn đưa cao trào cách mạng mới lên trình độ cao tới toàn quốc vũ trang bạo động, đánh đổ đế quốc phong kiến, lập nên chính quyền Xô viết thì trước hết cần phải thâu phục quảng đại quần chúng. Thâu phục quảng đại quần chúng là một nhiệm vụ trung tâm căn bản cần kíp của Đảng hiện thời".

3. Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô, thành trì của cách mạng thế giới và ủng hộ cách mạng Trung Quốc...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc ít người... và Điều lệ của Đảng, điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 13 ủy viên, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh gìn giữ và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở đến trung ương. Đây là một điều kiện cơ bản và cần thiết để Đảng bước vào một thời kỳ đấu tranh mới với một đội ngũ đã được tôi luyện.

