Đảng ủy xã Tam Dương triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều ngày 30/12, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy xã Tam Dương.

Năm 2025, xã Tam Dương đạt một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Xã đã hoàn thành 27/32 chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật, chỉ tiêu kết nạp Đảng vượt 22%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 700 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 380 tỷ đồng; xử lý 97% các vụ vi phạm đất đai; giải phóng mặt bằng hơn 22ha đất; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và phối hợp với chủ đầu tư KCN Tam Dương I, Tam Dương II hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,33%.

Năm 2026, xã Tam Dương phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 10,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 8%; trên 90% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của xã Tam Dương trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị, năm 2026, địa phương tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí cũng yêu cầu xã Tam Dương quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả phân công, phân cấp, phân quyền, sắp xếp, bố trí việc làm; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời ban hành các văn bản mới theo thẩm quyền, phù hợp thực tiễn. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh quy hoạch không gian, hạ tầng, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm mở rộng dư địa phát triển; chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông, khu công nghiệp, tạo động lực phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch; rà soát, có phương án sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, tránh lãng phí; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các Đảng viên xã Tam Dương

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng viên xã Tam Dương do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ngọc Anh, Lưu Trường