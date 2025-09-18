Danh sách 3 công ty du lịch Đà Nẵng uy tín 2025

Sức hút của du lịch Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ và thị trường đã ghi nhận 3 thương hiệu uy tín 2025. Trong đó, DANAGO đứng đầu danh sách, bên cạnh Ngọc Thạch Travel và VINAGO.

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc, thu hút đông đảo lượt khách trong và ngoài nước. Giữa thị trường sôi động ấy, 3 công ty đã được Hệ thống đặt vé trực tuyến DANATICKET vinh danh những công ty du lịch Đà Nẵng uy tín năm 2025.

Theo đó, DANAGO giữ vững vị thế trong ngành, tiếp theo đến Ngọc Thạch Travel và VINAGO. Đây là bảng bình chọn mới nhất phản ánh rõ uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của du khách ở mỗi thương hiệu.

DANAGO - trong top 3 công ty du lịch Đà Nẵng 2025

DANAGO là một thương hiệu du lịch phổ biến và uy tín có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng ( địa chỉ: 41 Phan Triêm, Tp. Đà Nẵng )có giấy phép Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địavà sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Dấu ấn nổi bật thị trường du lịch Đà Nẵng qua đoàn MICE 550 du khách Detech Motor do DANAGO tổ chức.

Sự khác biệt của DANAGO còn thể hiện qua năng lực tổ chức những đoàn khách lớn trong nước và quốc tế. Nổi bật nhất, tháng 11/2024, công ty đã tổ chức thành công cho 550 khách Detech Motor hay vừa mới đây, tháng 8/2025, công ty tiếp nối tiếng vang với đoàn 300 du khách Rikkeisoft.

Dấu ấn của DANAGO còn đến từ sự ghi nhận khách quan. Doanh nghiệp này đã đạt hơn 600 đánh giá 5 sao tuyệt đối trên Google Maps (ghi nhận tháng 9/2025), trở thành một trong những thương hiệu lữ hành giữ được tỷ lệ đánh giá hài lòng gần như tuyệt đối. Đây là “tín nhiệm” đến từ chính trải nghiệm thực tế của du khách.

DANAGO tổ chức tour MICE quy mô lớn, chuyên nghiệp và đầy ấn tượng, để lại trải nghiệm trọn vẹn nhất trong lòng mỗi du khách.

Song hành, công ty giữ uy tín bằng việc đưa ra 5 cam kết dịch vụ: giá tour tốt, lịch trình hoàn hảo, xe chất lượng, hướng dẫn viên chuyên nghiệp và chất lượng tuyệt đối nhằm đem đến trải nghiệm đáng nhớ, thú vị nhất cho khách hàng.

Khát vọng vươn xa hơn nữa, DANAGO từng bước đưa thương hiệu lữ hành của Đà Nẵng đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng, hướng đến chinh phục thị trường quốc tế. Đây chính là bước đi chiến lược để khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngọc Thạch Travel - “Nâng niu những bước chân”

Ra đời từ năm 2018, Công ty TNHH Thiên Ngọc Thạch nhanh chóng khẳng định thương hiệu trong mảng tour nội địa ngắn ngày và dịch vụ hỗ trợ du khách.

Với phương châm “Mỗi chuyến đi của khách là một cuộc trải nghiệm” và slogan “Nâng niu những bước chân”, đơn vị này tạo dấu ấn bằng các tour Hội An, Huế, Cù Lao Chàm, Núi Thần Tài hay Bà Nà Hills.

Điểm mạnh của Ngọc Thạch Travel là sự đa dạng dịch vụ: vừa tổ chức tour trong ngày, tour dài ngày, vừa cung cấp vé tham quan, đặt phòng khách sạn, thuê xe. Du khách có thể dễ dàng đặt vé Bà Nà Hills, Vinpearl, hay Công viên Châu Á chỉ bằng vài thao tác.

Ngọc Thạch Travel đồng hành cùng du khách trên những điểm đến thú vị.

Nhân sự trẻ trung, năng động, cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tình đã giúp Ngọc Thạch Travel trở thành một trong những lựa chọn tin cậy của du khách trong nước khi đến Đà Nẵng.

VINAGO - Khát vọng vươn xa quốc tế

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Du lịch VINAGO là trở thành một trong những công ty du lịch hàng đầu khu vực chuyên tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước, mang đến những trải nghiệm du lịch đẳng cấp và độc đáo cho khách hàng. Sứ mệnh của công ty là tạo ra những chuyến đi không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn là những hành trình khám phá, học hỏi và kết nối văn hóa.

Năm 2025, VINAGO đã vươn mình bứt phá, bỏ qua những thương hiệu gạo cội lâu năm tại Đà Nẵng như DNG Travel, DANATICKEThay DANACARđể thành công bước vào top 3 một cách mạnh mẽ và chắc chắn.

VINAGO hướng đến trải nghiệm du lịch quốc tế với nhiều lựa chọn đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp.

Biểu tượng thương hiệu của VINAGO cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng, logo độc quyền của đơn vị này là hình ảnh con cò - biểu tượng của sự kiên trì, đoàn kết và bản sắc Việt Nam. Đây không chỉ là một thiết kế nhận diện mà còn thể hiện triết lý gắn kết, bền vững và khát vọng vươn xa.

Lựa chọn gửi gắm từ khách hàng

Việc lựa chọn một công ty du lịch không chỉ dừng lại ở giá tour hay điểm đến mà còn là sự an tâm về uy tín, chất lượng dịch vụ và cam kết đồng hành. Top 3 thương hiệu DANAGO, Ngọc Thạch Travel và VINAGO chính là những đơn vị tiêu biểu, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này.

Trong đó, DANAGO nổi bật với pháp lý minh bạch, kinh nghiệm tổ chức đoàn hàng trăm khách và hàng trăm đánh giá 5 sao tuyệt đối. Ngọc Thạch Travel lại ghi dấu bằng sự linh hoạt với nhiều tour ngắn ngày, gần gũi và tiện lợi cho du khách. Còn VINAGO mang đến khát vọng vươn xa, mở ra những hành trình quốc tế mang đậm dấu ấn thương hiệu Việt.

Sự hài lòng của khách hàng là niềm tin tạo dựng uy tín cho mỗi thương hiệu.

Có thể thấy, DANAGO, Ngọc Thạch Travel và VINAGO đều là những thương hiệu góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng trên bản đồ du lịch Việt Nam, mỗi công ty mang đến một thế mạnh riêng.