{title}
{publish}
{head}
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:
1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3
18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8
19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6
20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A
21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1
22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương
23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng
Theo daihoidangtoanquoc.vn
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, mục tiêu mới. Với phương châm “Đoàn...
baophutho.vn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị thường xuyên mà đã trở thành việc làm tự...
baophutho.vn Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì buổi họp báo quốc tế để...
Chiều ngày 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính...
baophutho.vn Chiều 23/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà...
baophutho.vn Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chiều 23/1, tại...
baophutho.vn Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sau 5 ngày làm việc với...