Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1

22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Theo daihoidangtoanquoc.vn


Theo daihoidangtoanquoc.vn

 Từ khóa: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban chấp hành trung ương đảng Nguyễn Mạnh Hùng Trần Tiến Hưng ủy viên hội nghị Đà nẵng Tường Triệu sáng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long