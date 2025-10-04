Đánh thức tiềm năng, kiến tạo tương lai cho học sinh

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đang dịch chuyển mạnh mẽ, Trường THPT Vũ Thê Lang (phường Việt Trì) đã có một bước đi táo bạo và đầy tâm huyết, thể hiện qua mô hình lớp chất lượng cao SUPER X1. Đây không chỉ là một lớp học, mà là một dự án giáo dục đầy tham vọng, khởi nguồn từ trăn trở của Thạc sỹ Vũ Hoàng Việt - người “thuyền trưởng” mới của nhà trường, với mong muốn kiến tạo một thế hệ học sinh đủ bản lĩnh, tự tin để trở thành công dân toàn cầu.

Trường THPT Vũ Thê Lang trao tặng Laptop cho học sinh lớp SUPER CLC X1.

Từ một ngôi trường tư thục vốn được cho là nơi tuyển sinh những học sinh có điểm đầu vào không cao, Thạc sỹ Vũ Hoàng Việt đã nhận ra một tiềm năng lớn lao đang ẩn giấu. Ông quan sát thấy có nhiều học sinh có năng lực nhận thức khá, giỏi lựa chọn Vũ Thê Lang làm môi trường học tập. Đội ngũ giáo viên tại đây giàu tâm huyết, có năng lực sư phạm cao và gắn bó với trường từ những ngày đầu. Cơ sở vật chất đầy đủ cũng là một lợi thế. Tuy nhiên, chất lượng chung của trường vẫn chưa thực sự có một điểm nhấn đột phá.

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Thạc sỹ Việt sau mỗi tiết dự giờ, khi ông thấy học sinh còn phải báo cáo bài tập bằng hình vẽ trên khổ giấy A4. “Nếu học sinh được sử dụng Laptop thì sẽ ra sao?”. “Hiệu quả của những báo cáo ấy liệu có chỉ dừng lại ở khả năng làm việc nhóm, thuyết trình?”. “Sự tự tin và niềm kiêu hãnh của các em sẽ thay đổi như thế nào? sự rụt rè cố hữu khi đứng trước tập thể có biến mất hoàn toàn không khi các em được chào đón ở một ngôi trường, một lớp học mà các em thực sự là trung tâm?”... Những trăn trở ấy đã thôi thúc ông tìm ra một lời giải: Tạo ra một dấu ấn đổi mới cho học sinh Vũ Thê Lang, đào tạo một thế hệ học sinh theo tiêu chuẩn công nghệ cao.

Thạc sỹ Vũ Hoàng Việt với mô hình lớp học thông minh SUPER CLC X1.

Sau 3 năm nghiên cứu các mô hình lớp học thông minh ở các nước phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm 12 năm tu nghiệp và sinh sống tại Anh, Thạc sỹ Việt đã hiện thực hóa ý tưởng của mình vào năm học 2022 - 2023. Đó là sự ra đời của lớp chất lượng cao SUPER X1. Lớp học này không chỉ là một không gian học tập, mà còn là một chiến lược thu hút nhân tài. Học sinh trúng tuyển phải là những em có điểm thi cấp 3 cao nhất đăng ký vào trường, với số lượng tối đa 35 em. Mỗi em sẽ nhận được học bổng hấp dẫn từ 3 - 5 triệu đồng và một chiếc laptop để sử dụng trong suốt 3 năm học.

Sự khác biệt của lớp học này nằm ở ba yếu tố cốt lõi: Cơ sở vật chất, phương pháp dạy và phương pháp học.

Về cơ sở vật chất, lớp X1 được trang bị theo chuẩn của một lớp học thông minh: Bảng điện tử thông minh 86 inch, hệ thống âm thanh, mạng internet riêng, bục giảng và bàn ghế thông minh, cùng phần mềm quản lý học tập hiện đại. Điều này tạo ra một môi trường học tập tương tác cao, tiện nghi và đồng bộ.

Về phương pháp dạy học, giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức một chiều. Thay vào đó, họ là người định hướng nội dung, hướng dẫn học sinh kết nối với nhiều nguồn thông tin, truyền cảm hứng để các em tự khám phá và làm chủ kiến thức. Giáo viên được trang bị để sử dụng thành thạo bảng điện tử thông minh và các phần mềm dạy học chuyên dụng. Dạy học ở các lớp này, người giáo viên cũng phải tự học, tự bồi dưỡng để thích ứng với môi trường giảng dạy chất lượng cao. Điều đó đồng nghĩa không có thầy cô nào thụ động, thiếu sáng tạo hay ỷ lại vào bộ giáo án, tài liệu sẵn có.

Về phương pháp học tập, học sinh được khuyến khích vượt ra khỏi những lối mòn cũ. Các em không cần viết vở, không mua sách giáo khoa mà sử dụng file mềm, không ghi bài theo kiểu đọc chép thụ động. Thay vào đó, các em được trang bị kỹ năng làm việc với laptop và các phần mềm học tập ưu việt như Xmind, PowerPoint, Canva để thiết kế sơ đồ tư duy, tổng hợp nội dung và thực hiện các dự án nhóm nhỏ. Đặc biệt, các em còn được sử dụng công cụ Chat GPT và AI vào các tiết học, mở ra một không gian học tập kết nối tri thức, không gian và thời gian.

Ngoài chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp X1 còn có chương trình học nâng cao hai môn Văn, Toán, luyện thi IELTS, học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, học ngoại ngữ 2, bồi dưỡng học sinh giỏi và học, thi chứng chỉ tin học quốc tế MOS. Tất cả những chi phí này đều nằm trọn trong gói học phí ban đầu, không phát sinh thêm.

Những “trái ngọt” đầu tiên đã bắt đầu được gặt hái. Sau 3 năm, đến năm học 2025 - 2026, trường đón khóa thứ 4 của lớp SUPER CLC X1 với số lượng 30 học sinh, nâng tổng số học sinh lớp học thông minh X1 lên 116 em, đồng nghĩa với việc 116 chiếc laptop đã được trao tặng. Toàn bộ 116 học sinh này đều có chứng chỉ tin học quốc tế MOS. Một học sinh đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Tin học văn phòng thế giới khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 5 học sinh đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên cấp tỉnh với sản phẩm “Thiết kế sơ đồ tư duy môn Ngữ Văn trên phần mềm XMIND”.

Thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt.

Khóa X1- K18 đầu tiên ra trường đã đạt những thành tích đáng nể: 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1, 2. Nhiều em đỗ vào các trường top đầu như: Đại học Sân khấu Điện ảnh, Học viện Tài chính, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Đại học Xây dựng. Bốn học sinh được tuyển thẳng, nhận học bổng toàn phần của trường Đại học FPT. Một học sinh được miễn thi tiếng Anh nhờ chứng chỉ IELTS. Hơn nữa, những học sinh này đều thành thạo các phần mềm học tập, thiết kế video và sản phẩm, nhiều em trở thành “lãnh đạo team” năng động, tự tin. Đặc biệt, một học sinh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các lớp X1- K19, X1- K20, X1- K21 đang là lứa học sinh tiếp theo được thừa hưởng thành quả đào tạo đúng đắn, ưu việt từ mô hình lớp học thông minh này. Hy vọng sau 3 năm nữa khi các em trưởng thành, nhà trường sẽ có thêm nhiều trái ngọt hơn nữa từ quyết tâm đổi mới của Thạc sỹ Vũ Hoàng Việt.

Thạc sỹ Vũ Hoàng Việt - “cha đẻ” của mô hình này, luôn nhấn mạnh rằng việc xây dựng cơ sở vật chất vượt trội và đổi mới phương pháp giảng dạy phải song hành với việc trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh luôn tự tin với những bước đi đầu tiên trên hành trình tự lập.

Thành công của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (2020 - 2025) chính là bước đệm vững chắc để nhà trường tiến đến những mục tiêu cao hơn trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2025 - 2030). Với một “thuyền trưởng” có tư duy nhạy bén, kinh nghiệm thực tế sâu rộng, tầm nhìn chiến lược cùng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, Trường THPT Vũ Thê Lang đang khẳng định vị thế của một ngôi trường tư thục tiên phong, không ngừng đổi mới để mang lại giá trị tốt nhất cho học sinh.

Hiền Mai