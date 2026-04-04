Đạo diễn Việt quay video 360 độ bằng 8 chiếc iPhone 17 Pro

Đạo diễn trẻ Phương Vũ dùng 8 chiếc iPhone 17 Pro cùng nhiều tháng lên ý tưởng để quay album trailer định dạng 360 độ cho rapper MCK.

Tối 3/4, rapper MCK gây chú ý khi album trailer HVL mới ra mắt được đăng tải lên YouTube bằng định dạng 360 độ. Người xem có thể thay đổi trực tiếp góc quay trên màn hình, như đang đứng giữa bối cảnh để xem ca sỹ và các vũ công biểu diễn xung quanh. Nếu sử dụng iPhone, người dùng có thể xoay máy ra các góc khác nhau để xem cảnh quay ở vị trí tương ứng trong khi với máy tính có thể sử dụng chuột, touchpad để điều khiển góc nhìn.

Không giống kỹ thuật chụp thời gian đóng băng (bullet time), sử dụng chuỗi hình ảnh được chụp từ hàng chục máy ảnh xung quanh vật thể, sản phẩm âm nhạc mới của MCK là một video 360 độ hoàn thiện được ghép từ video quay bởi 8 chiếc iPhone 17 Pro đặt thành vòng tròn và nằm ở giữa bối cảnh. Người xem gần như không thấy các điểm cắt, nối giữa các khung hình cho thấy ê-kip đã thực hiện tốt ngay từ khâu tiền kỳ, xử lý và tính toán góc quay cho từng chiếc iPhone.

Album trailer HVL của rapper MCK nằm trong chiến dịch Shot on iPhone thứ ba của Apple hợp tác với nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam. Năm 2024, công ty kết hợp với rapper tlinh thực hiện MV Đừng làm nó phức tạp bằng iPhone 15 Pro, tới năm 2025 là cùng Wren Evans, sử dụng iPhone 16 Pro để quay MV Save the music (Cứu lấy âm nhạc).

Khác với hai lần trước được công bố vào đầu tháng 1, dự án lần này được phát hành muộn hơn và lần đầu tiên do một đạo diễn người Việt là Phương Vũ cùng đội ngũ Antiantiart của anh thực hiện. Phương Vũ là cái tên đứng sau nhiều MV Việt đình đám gần đây như Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương, Haru Haru của MCK, Tự hỏi của Hồng Nhung, The Real Aura - MV chủ đề trong show Em Xinh Say Hi. Gần đây, anh cũng nổi tiếng ở quốc tế khi là đạo diễn cho MV Your Love của Jisoo (Blackpink) hay Super Model của VVUP. Khi tới Việt Nam năm 2024, CEO Tim Cook cũng đã dành thời gian tới thăm Phương Vũ cùng các cộng sự Antiantiart tại đại bản doanh ở Hà Nội.

“Tôi như một chiến binh bị tước hết tất cả áo giáp, vũ khí khi thực hiện dự án này”, Phương Vũ so sánh vui khi kể về quá trình thực hiện dự án mới nhất của mình với VnExpress. Là đạo diễn nổi tiếng với các cảnh quay có nhịp điệu nhanh, nhiều pha hành động và các góc máy sáng tạo, Phương tự buộc bản thân phải thay đổi để thích nghi với định dạng 360 độ cố định lần này. Anh cho biết quyết định thực hiện video 360 độ xuất phát từ ý tưởng tổng của album mới của MCK, nói về sự tái sinh (một vòng tròn) và ba nhân cách khác nhau của ca sỹ.

Ngoài ý tưởng và sự sáng tạo nghệ thuật, Phương cho rằng đây là một dự án đặc biệt khó về mặt kỹ thuật. Tổng thời gian từ lúc lên ý tưởng tới khi hoàn thành là gần 6 tháng nhưng trong đó phần lớn là khâu tiền kỳ, giải quyết các bài toán về kỹ thuật đặt góc máy, tính toán khoảng cách để lên kịch bản phù hợp. Video được quay trong ba ngày liên tục tại một nhà thờ cổ ở Ninh Bình vào tháng 1 vừa qua.

Quyết định sử dụng đúng 8 máy iPhone để quay được đưa ra sau nhiều thử nghiệm của đội ngũ Antiantiart bởi đây là số lượng phù hợp nhất khi tính toán khoảng cách từ camera đến diễn viên cũng như thời gian hậu kỳ. Trong đó, 7 máy được đặt xung quanh, một máy đặt phía trên. Khung gắn điện thoại được thiết kế riêng và in 3D, đòi hỏi đạt độ chính xác cao về góc nhìn và điểm chạm trùng khớp từ video của các máy iPhone khác nhau.

Anh cho biết tính năng Genlock trên iPhone 17 Pro là “cứu cánh” cho công đoạn phức tạp bậc nhất là đồng bộ toàn bộ hệ thống camera giữa các máy. Ngoài ra, ProRes RAW và Apple Log 2 cũng đem đến chất lượng điện ảnh gần giống máy quay chuyên nghiệp và sáng tạo linh hoạt hơn.

Để tránh việc diễn viên bị mờ hoặc mất hình khi đi qua điểm giao giữa các camera iPhone, Phương cho biết đã tính đến việc sử dụng các vật thể khổng lồ, độ cao tới hơn 10 mét như thanh kiếm để che đi các điểm ghép một cách tự nhiên. Theo anh, một điểm khó khác là Apple không thích sử dụng CG (đồ họa máy tính) trong các sản phẩm Shot on iPhone nên các bối cảnh, đạo cụ đều là thật để đảm bảo tính chân thực.

Các máy iPhone 17 Pro đều sử dụng camera chính với góc rộng tiêu chuẩn 24 mm, ghi hình trực tiếp ra bộ nhớ ngoài, đồng nhất với hệ thống sử dụng toàn bộ thiết bị của Apple. Ngoài iPad, MacBook để xem trực tiếp các cảnh quay, sự khác biệt lần này của êkíp là sử dụng thêm một kính Vision Pro để có thể trải nghiệm video định dạng 360 độ nhằm đưa ra thay đổi kịp thời. Video dài khoảng hai phút rưỡi, chỉ có ba cú cắt với mỗi lần bấm máy và hoàn thiện tốn khoảng một ngày của toàn bộ êkip.

Là đạo diễn người Việt đầu tiên hợp tác với dự án Shot on iPhone của Apple trên toàn cầu nhưng Phương Vũ cho biết không hề bị áp lực, ngược lại anh cảm thấy tự tin vào tầm nhìn của bản thân và khẳng định trình độ của những người làm sáng tạo tại Việt Nam hiện nay đang ở mức rất tốt. Đạo diễn trẻ sinh năm 1995 cũng tự hào vì dự án lần này được thực hiện cùng đội ngũ Antiantiart đã theo anh từ những ngày đầu, khi còn quay chụp kỷ yếu với tiền công 500.000 đồng một ngày hay những video có tổng kinh phí chỉ 10 triệu đồng.

Theo Phương, điểm mạnh của iPhone 17 Pro là tính năng chống rung và chất lượng hình ảnh ngày càng giống camera chuyên nghiệp qua từng thế hệ. Anh cũng chia sẻ điểm tiếc nuối là dự án lần này hoàn toàn sử dụng ống kính 1x (tiêu cự 24 mm) trong khi anh đặc biệt yêu thích ống kính zoom 8x trên model mới nhờ mang lại cảm xúc tốt hơn, bắt được thần thái, chi tiết nhân vật.

Chuỗi chiến dịch Shot on iPhone được Apple thực hiện trong nhiều năm trên toàn cầu. Đa số dự án ca nhạc được thực hiện với nghệ sĩ tại Mỹ. Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, cũng là những thị trường có video hoặc phim ca nhạc thực hiện cùng Apple. Năm thứ ba liên tiếp có MV ca nhạc Việt Nam nằm trong chiến dịch cho thấy hãng ngày càng đề cao tầm quan trọng của thị trường Việt Nam so với khu vực.

