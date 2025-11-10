Đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Lập Thạch (Agribank chi nhánh Lập Thạch) không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Xác định nguồn vốn là tiền đề để ngân hàng triển khai, mở rộng hoạt động kinh doanh, Agribank chi nhánh Lập Thạch luôn chủ động nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác huy động vốn, Agribank chi nhánh Lập Thạch tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng gửi tiền với nhiều hình thức linh hoạt, thuận lợi để huy động vốn nhàn rỗi trong dân, các tổ chức kinh tế; đổi mới phong cách phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch.

Nhờ nguồn vốn của Agribank chi nhánh Lập Thạch, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hồng Quảng, xã Lập Thạch đã vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Triển khai nhiều chương trình khuyến mại huy động vốn, tiết kiệm dự thưởng... Agribank chi nhánh Lập Thạch đã tạo niềm tin và khuyến khích khách hàng đến gửi tiền. Ngoài ra, Agribank chi nhánh Lập Thạch còn giao khoán chỉ tiêu huy động vốn cụ thể cho từng cán bộ, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác huy động vốn. Tính đến hết tháng 10/2025, tổng nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Lập Thạch đạt hơn 3.760 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 104% kế hoạch năm.

Trong cho vay, Agribank chi nhánh Lập Thạch luôn chủ động tiếp cận khách hàng, doanh nghiệp, các dự án để có giải pháp cấp tín dụng phù hợp. Thực hiện sứ mệnh phục vụ “tam nông”, Agribank chi nhánh Lập Thạch luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và theo định hướng của tỉnh, các địa phương.

Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hồng Quảng, xã Lập Thạch chia sẻ: Thời gian qua, tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng hóa sản xuất tồn kho lớn, cộng với chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng cao đã tạo ra những gánh nặng về tài chính cho doanh nghiệp. Nhưng, với sự chia sẻ, đồng hành của Agribank chi nhánh Lập Thạch, nhất là trong việc hỗ trợ giảm lãi suất vay đã tạo động lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mong rằng, ngành Ngân hàng nói chung và Agribank chi nhánh Lập Thạch nói riêng tiếp tục triển khai nhiều gói vay ưu đãi, giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn vượt qua khó khăn, duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hương Lý, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lập Thạch cho biết: Chủ động nguồn vốn; quay vòng vốn nhanh, triệt để; triển khai nhiều gói vay với lãi suất ưu đãi... là những giải pháp Agribank chi nhánh Lập Thạch đã và đang triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng. Hiện, tổng dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh Lập Thạch đạt 5.050 tỷ đồng, tăng 870 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 109% kế hoạch năm. Nguồn vốn tập trung hầu hết vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Agribank chi nhánh Lập Thạch tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương, từ đó có kế hoạch đảm bảo nguồn đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ... Đồng thời, vận dụng linh hoạt chính sách tín dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay; nghiên cứu tham mưu, đề xuất Agribank triển khai những chương trình, gói vay phù hợp với nhu cầu thực của doanh nghiệp, người dân.

Trần Tỉnh